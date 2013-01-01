На Сахалине на должность уполномоченного по правам человека выдвинуты три кандидата

Сразу три кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в Сахалинской области рассмотрели на минувшем заседании думского комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению.

Председатель комитета Наталья Коршунова напомнила, что действующий омбудсмен Сергей Седов был назначен на должность 12 июля 2012 года на пятилетний срок. По действующему законодательству кандидатов на вакантное место могут выдвинуть глава региона, депутаты, правозащитные и другие организации и органы. Так и произошло нынешней весной, когда в островной парламент поступили сразу три предложения. Губернатор Олег Кожемяко высказался за вторичное назначение нынешнего уполномоченного Сергея Седова, фракция «Справедливая Россия» выдвинула депутата облдумы и своего руководителя Эдуарда Тарана, а Общественная палата Сахалинской области – своего председателя Владимира Иконникова.

Как отмечалось на заседании комитета, сахалинские парламентарии направили материалы по всем кандидатам для согласования уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Она поддержала кандидатуру Седова, а аппарат уполномоченной обратил внимание на ряд недостатков в документах Тарана и Иконникова.

– Фракция ЛДПР поддерживает кандидатуру Седова, – заявил на заседании ее глава, депутат облдумы Василий Шадрин. – Вместе с тем хотелось бы узнать, что побудило его дать согласие выдвинуться на второй срок.

– За минувшие пять лет приобрел необходимый опыт, и есть желание продолжить работу, – ответил Седов. – Тем более что одновременно стараюсь повысить и свою квалификацию - в марте следующего года заканчиваю магистратуру права в Тольяттинском госуниверситете.

О поддержке Седова заявили также представители думских фракций «Единая Россия» и КПРФ. Тем не менее по действующему порядку окончательное решение для назначения омбудсмена должна принять облдума. На последнем в текущую сессию заседании, запланированном на 6 июля, пройдет рейтинговое голосование по всем трем кандидатурам.