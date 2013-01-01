Сахалинец ответит на суде за экстремизм

На Сахалине направлено в суд уголовное дело по факту преступления экстремистского характера.

Его фигурантом стал житель села Новотроицкое Анивского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Установлено, что с 29 июля 2015 года по 8 июня 2016-го мужчина размещал на своей персональной странице «Вконтакте» аудиозаписи экстремистского характера. Файлы, доступные для обозрения неограниченному кругу лиц, представляли публичное возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения. Материалы призваны воздействовать на сознание и волю лиц славянской принадлежности и сформировать у них отрицательное, враждебное и ненавистное отношение к людям неславянской принадлежности.