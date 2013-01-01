В парке Южно-Сахалинска вновь отметились вандалы

Южно-сахалинский городской парк им. Гагарина вновь пережил встречу с вандалами.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», на этот раз следы своего пребывания они оставили на набережной озера Верхнего, которая благодаря начатой в этом году реконструкции очень похорошела: здесь проведено берегоукрепление, ландшафт украсила насыпь из крупного скальника, обновлен деревянный настил причала, уложена тротуарная плитка, идет подготовка к асфальтированию прогулочной дорожки в сторону «Санты».

Еще не успевшая высохнуть краска на новом ограждении с северной стороны водоема оказалась исцарапанной острым предметом.

И.о. директора парка Виктор Калюжный подчеркнул, что камеры видеонаблюдения работают без сбоев, территория круглосуточно патрулируется службой охраны и в отдельные дни - народными дружинниками. Однако на площади в 54 гектара при желании всегда найдется место и время, чтобы совершить некрасивый поступок. Так, вечерами уже после окончания работы лодочной станции подростки пытаются проникнуть на лодки и катамараны, пришвартованные у причала. Это не только незаконно, но главное - небезопасно для самих ребят, которые находятся на воде без присмотра взрослых. Для любования озером вдоль берега установлены скамейки. Однако многие отдыхающие оставляют после себя мусор. На замечания работников парка отправлять шелуху от семечек в рядом стоящую урну, а не под ноги приходится слышать и такие ответы: «Мы привыкли отдыхать именно так». - Не поставишь же около каждого отдыхающего охранника. Самое, казалось бы, незаметное происшествие – брошенный фантик, поцарапанные перила, курение в кустах – портит общий вид парка и настроение отдыхающим и сводит на нет усилия рабочих, строителей, уборщиков, которые вкладывают в свою работу душу. В этом году администрация города уделяет повышенное внимание благоустройству самого зеленого уголка Южно-Сахалинска. Выполнены работы по расчистке и углублению дна озера, асфальтированию территории парка (в общей сложности это свыше 5 тыс. кв. м), обустроены смотровые площадки по аллее Сакуры и т. д. В настоящее время здесь идет устройство фонтана у детского городка, ремонт мостов, работы по реконструкции системы освещения с установкой современных энергосберегающих светодиодных светильников и другие мероприятия. В связи с происшествием изучается видео с камер наблюдения с набережной.