Комсомольчане за браконьерство на Сахалине лишились свободы

Жители Комсомольска-на-Амуре за браконьерство на Сахалине едва не лишились свободы.

Установлено, что 24 августа двое комсомольчан купили в Ногликах моторную лодку, на которой здесь же, в Ныйском заливе, выставили ставные сети и поймали 50 хвостов лососевых (горбушу и кету). Ущерб от нелегальной деятельности составил 26,5 тыс. рублей.

Мужчины свою вину полностью признали и добровольно возместили ущерб.

Суд назначил им наказание в виде 2 лет и 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Но, принимая во внимание смягчающие обстоятельства, добровольное возмещение ущерба, постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Лодка «Ямаха» и мотор к ней обращены в доход государства, сети уничтожены, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

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