В Южно-Сахалинске вспомнят погибших в войне

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, 22 июня пройдут на нескольких площадках Южно-Сахалинска и в населенных пунктах городского округа.

По информации пресс-службы мэрии, в 04:00 у мемориала Славы состоится традиционная акция «Свеча памяти». Горожане почтят память погибших в годы войны минутой молчания, а затем выставят на пьедестале у Вечного огня зажженные лампадки. Во время мероприятия на экране будет транслироваться хроника военных лет.

С 10:00 до 11:00 на мемориале Славы пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню с участием ветеранов Великой Отечественной войны и представителей органов власти. В связи с этим будет введено временное ограничение для движения транспорта с 09:00 до 11:30 по ул. Горького (на участке от ул. Тихоокеанской до пересечения с Коммунистическим проспектом). Администрация города просит автовладельцев убрать транспорт, припаркованный в местах ограничения движения, и заблаговременно продумать свои маршруты. Проезд личного и общественного транспорта на данном участке будет скорректирован.

Кроме того, мероприятия по случаю 76-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны пройдут в парке им. Гагарина. В полдень здесь стартует радиотрансляция «День памяти и скорби». Одновременно на площадке перед центром народной культуры «Радуга» начнет вещание радиожурнал «Мы помним!». В 10:00 в городской библиотеке им. О. Кузнецова откроются книжная выставка и видеообзор «Если хочешь мира - помни о войне», а в Доме культуры «Радуга» в 15:00 - час истории «Июньский рассвет сорок первого года».

В селе Синегорск в 13:00 стартует памятная акция «Я голосую за мир!», в Дальнем в 14:00 - тематическая программа для детей «Неугасима память поколений», в Ключах в 15:00 - информационный час для детей «Тревожный час 41-го...». В жилом микрорайоне Весточка в 12:00 откроется выставка фотографий военных лет «Помните! Через века, через года - помните!», в Березняках в 12:00 начнется литературно-музыкальная композиция «Июньский рассвет...», в Старорусском в 13:00 - тематическая программа «Когда стою у Вечного огня».