Застрявший в Ванино паром планируют отправить на Сахалин 21 июня

Сахалинское морское пароходство 21 июня планирует отправить в Холмск паром «Сахалин-8», который уже два дня простаивает в Ванино, сообщил РИА «Сахалин-Курилы» заместитель директора SASCO Алексей Павлов.

По имеющимся данным, в сахалинском порту вышел из строя перегрузочный мост для приёма железнодорожных вагонов и автомобилей с парома.

- Сейчас идёт обследование объектов порта, к нам специально приехал специалист. Точная информация о выполнении рейса будет сегодня после 20:00, - добавил Павлов.