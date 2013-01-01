Инвалиду из Южно-Сахалинска подарили велосипед

Давнюю мечту Надежды Шаховской, проживающей в доме-интернате Южно-Сахалинска, помогли осуществить органы социальной защиты.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», к очередному дню рождения женщине приготовили сюрприз – вместе с традиционными для таких случаев цветами ей преподнесли велосипед.

Надежда Шаховская - инвалид с детства. В южно-сахалинском доме-интернате для престарелых и людей с ограниченными физическими возможностями проживает уже много лет. Активно и с большим удовольствием участвует в различных мероприятиях, которые проводит учреждение. Несколько дней назад, к примеру, когда область праздновала День России, вместе с несколькими десятками других любителей спорта совершила велопрогулку по улицам Южно-Сахалинска. Для этого, правда, пришлось заимствовать железного коня – собственного у Надежды никогда не было.

О своей давней мечте иметь личный велосипед сахалинка рассказала губернатору Олегу Кожемяко, который во время велопарада ехал рядом. Последовало поручение и 16 июня – в день рождения – женщина получила важный для нее подарок. Сейчас она активно использует новинку для велопрогулок, и намерена в ближайшее время участвовать в различных спортивно-массовых мероприятиях в городе.