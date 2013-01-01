Обращение Олега Кожемяко к сахалинцам в День памяти и скорби

В День памяти и скорби губернатор Олег Кожемяко обратился к сахалинцам и курильчанам.

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

Сегодня в России День памяти и скорби. Мы преклоняем головы перед миллионами погибших в Великой Отечественной войне, которая пришла на нашу землю 22 июня 1941 года.

На долю наших дедов и прадедов выпали тяжелейшие испытания. Но они не сломили, а еще больше укрепили в любви к своей Родине, сплотили вокруг единой цели – изгнать вероломного врага и освободить Отечество.

Мы навеки сохраним память о героическом подвиге нашего народа в борьбе с фашизмом, будем беречь правду о событиях военных лет. Это наш святой долг. Ради спокойной и мирной жизни, успешного развития островного региона и всей России.

Светлая память погибшим и низкий поклон!