УК Сахалина получат господдержку на содержание и ремонт домов

Власти Сахалина окажут господдержку управляющим компаниям (УК). Данную тему обсудили на областном форуме «Наш дом», стартовавшем 21 июня.

На масштабное мероприятие по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства съехались представители УК, собственники помещений, председатели советов домов, общественных консультативных советов из разных районов области – Южно-Сахалинска, Холмского, Невельского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Томаринского, Курильского и других.

Работу форума разделили на три тематические площадки, одна из которых направлена на обсуждение значимых вопросов управления жилищным фондом.

- Сегодня очень важное событие для всех нас, ведь это первая такая попытка со стороны власти оказать вам поддержку. Мы понимаем, что сейчас возникают сложности с бюджетным законодательством и полномочиями субъектов, тем не менее всё равно решили пойти вам навстречу и помочь, - обратилась к представителям УК модератор площадки, первый заместитель министра ЖКХ области Надежда Мошенцева.

По словам исполнительного директора сахалинского центра «ЖКХ Контроль», члена Общественной палаты Сахалинской области Артёма Круглика, это очень нужное направление. Задача площадки - определить критерии, по которым будет выделена господдержка на содержание и текущий ремонт. - Это будет ноу-хау. В других регионах такой поддержки нет. Сахалинская область станет первой в данном направлении, - подчеркнул он. Сам Круглик модерировал площадку «Общественный контроль. Новые методы и задачи». На ней рассматривались вопросы вовлечения простых граждан в процесс контроля при проведении и приёмке капремонта многоквартирных домов, а также в реализацию проекта «Городская среда». - Люди смогут контролировать установку детских и спортивных площадок, ремонт и благоустройство дворовых территорий, - добавил он.