В Невельске ремонтируют главную площадь и памятник Ленину

Центральную площадь Невельска – имени В. И. Ленина – реконструируют этим летом, сообщил РИА «Сахалин-Курилы» главный архитектор района Андрей Горнов.

- Так как площадь небольшая и ограничена сложившейся застройкой, совместить здесь несколько функций - транспортную, прогулочную и административную - не представляется возможным. Поэтому решено, что основной её функцией будет исторически сложившееся административное назначение, то есть она будет местом проведения мероприятий городского и районного значения, выступления артистов, - сказал Горнов.

На площади заменят асфальтобетонное покрытие на тротуарную плитку, уложенную геометрическим узором, установят новую сцену с гранитными лестницами со стороны краеведческого музея, обновят элементы уличного освещения. В центре города появятся тактильная плитка для передвижения маломобильных граждан, скамейки, урны, вазоны.

Планируется также высадка новых деревьев и кустарников. Рабочие разбили новые большие клумбы, на которых в ближайшие два дня высадят цветы. В следующем году, по словам Горнова, намечено устройство постоянных ландшафтных групп из деревьев, кустарников и цветов.

Помимо самой площади благоустройство затронет и территорию историко-краеведческого музея со стороны площади Ленина и улицы Рыбацкой.

- Строительные работы подходят к завершению. Мы заказали гранит для облицовки лестниц и сцены. Готовимся к установке уличного экрана и элементов освещения, - сказал архитектор.

Отдельно рабочие занимаются восстановлением постамента памятника Ленину.

По словам главного архитектора Невельского района, все работы будут завершены к концу лета, но уже сегодня площадь открыта для гостей и в ближайшие выходные готова принять выпускников на торжественной церемонии прощания со школой.