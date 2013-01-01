Молодёжь Углегорского района ждет «Глобальный отрыв»

Яркую программу празднования Дня молодёжи «Глобальный отрыв» подготовили для жителей и гостей Углегорского района.

Как сообщила специалист РДК «Октябрь» Яна Яшина, 27 июня центр Углегорска станет большой развлекательной площадкой. Отмечать праздник молодых будут во вторник — в официально установленный правительством России день. Мероприятия начнутся на главной площади Углегорска утром: сильные и ловкие смогут показать себя в спортивных состязаниях.

Главное же действо Дня молодёжи состоится в 16:00 — в это время от ресторана «Чайка» стартуют «Большие гонки» на веломобилях. Участникам предстоит преодолеть дистанцию до досугового центра «Авангард». Трёх победителей ждут ценные призы. На время соревнований участок улицы Победы будет перекрыт для автотранспорта.

В 18:00 на площади начнётся конкурс караоке «Голос». В течение часа голосистые горожане будут исполнять песни 90-х годов. Текст им подскажут большие плазменные экраны. Лучшего солиста, кстати, определят не на основе далеко не всегда объективных баллов, выставленных программой караоке. Обладателя главного и единственного приза — мобильного телефона — по нескольким показателям выберет жюри.

С 19:00 площадь преобразится в концертную и танцевальную площадку одновременно. Гости из Южно-Сахалинска — шоу-группа DиеZ из двух вокалистов и зажигательного диджея — исполнят популярные песни. Под их музыку за отличные призы сразятся несколько команд: им нужно будет продержаться на танцполе два часа в режиме нон-стоп. После завершения «Танцевального баттла» концерт продолжится ещё до 22:00, сообщается на сайте газеты «Углегорские новости».

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