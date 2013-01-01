В Холмске не успокаиваются «цветочные» вандалы

В Холмске несознательные горожане продолжают снабжать дачи цветами из уличных клумб.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации района, у людей есть альтернатива обеспечить себя бесплатной рассадой, которую раздают на местной станции юных натуралистов. Однако вандалов привлекают именно виды, высаженные работниками городских служб.

Улицы и площади Холмска с каждым днём хорошеют: рабочие украсили городские клумбы цветами и декоративной зеленью. Преобразились сквер у центрального дома культуры, площадь Мира, территория библиотеки им. Ю. Николаева, склон у храма Святителя Николая, площадка у торгового центра «Колизей». Начались работы по озеленению на Приморском бульваре. Сочные цветовые композиции нежных растений радуют глаз даже в серую дождливую погоду.

Но этот нужный и благородный труд ценят далеко не все холмчане. Причем люди не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось. Они уверяют, что «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков». Однако «копатели» ошибаются: в райцентре сейчас установлены такие камеры, и даже с функцией распознавания лиц. Правда, пока не везде, но это дело времени. И совсем скоро портреты и имена вандалов получат всенародную огласку.