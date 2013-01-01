Холмчане задолжали 134 млн рублей за услуги ЖКХ

Дебиторская задолженность ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям в Холмском районе достигла 232 млн рублей.

Как выяснило РИА «Сахалин-Курилы», из этой суммы около 134 миллионов числится за жителями. Направлено в суд по взысканию долгов свыше 11 тысяч исков, удовлетворено – более 9 тысяч. При этом ситуация в целом почти не меняется.

По разрешению этой ситуации в администрации района состоялось совещание под председательством мэра Андрея Сухомесова. На заседании прозвучало, что некоторые намеренно накапливают долги по коммунальным платежам, чтобы не платить ежемесячно 35 рублей почтовым работникам за приём и обработку квитанций. Не редки случаи, когда оплата игнорируется людьми, которых нельзя отнести к малоимущим и нуждающимся. Также на ситуацию сказывается большая нагрузка на судебные органы, не позволяющая оперативно взыскивать с должников положенное по закону.

Для снижения дебиторской задолженности управление ЖКХ разработало целый комплекс мер. Представленная дорожная карта предполагает чёткое администрирование всех этапов работы с должниками, результаты которой будут обсуждаться еженедельно на заседании штаба по подготовке округа к отопительному сезону, и ежемесячно – на совещании при главе администрации.