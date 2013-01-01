«Зеленым маршрутом» прошли воспитанники сахалинского центра «Преодоление»

14 воспитанников реабилитационного центра «Преодоление» посетили живописные окрестности озера Крестоножка в Корсаковском районе. Ее провели активисты южно-сахалинской молодежной организации «Глена» при поддержке ЦМИ. Перед началом экскурсии с ребятами провели вводный инструктаж: разучили правила поведения в лесу, объяснили, почему нельзя тревожить животных и ломать ветки деревьев, а также обсудили механизм основных природных процессов.

Затем участники отправились на увлекательную прогулку по «Зеленому маршруту», в ходе которой они познакомились с местной природой, изучили особенности лекарственных и ядовитых растений, произрастающих на юге Сахалина. Детям даже посчастливилось собственными глазами увидеть парящих над зелеными сопками белоплечих орланов.

После насыщенного яркими впечатлениями путешествия ребятам предложили немного отдохнуть и сыграть в тактильную игру «Найди свое дерево». Юным натуралистам предстояло с завязанными глазами исследовать листья и кору на стволе дерева и определить его по памяти. Все справились с непростой задачей.

По словам автора проекта «Зеленый маршрут» Татьяны Вагановой, в рамках реализации гранта для южносахалинцев, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, будет организовано восемь эколого-краеведческих экспедиций. Более 200 горожан смогут не только побывать в красивейших уголках западного побережья центральной части Сахалина, но и узнать много нового о древних жителях острова и их взаимодействии с природой.

- Дети должны познавать родной край, любить и охранять природу. Наш проект призван сформировать у его участников представление об окружающей среде не только как об объекте хозяйственной деятельности, но и как о целостной живой системе. Всю неделю мы будем принимать на озере Крестоножка группы детей и взрослых из нескольких социальных учреждений. Мы надеемся, что после таких выездов на природу ребята станут внимательнее относиться к окружающей среде и беречь ее, - поделилась Татьяна Ваганова.