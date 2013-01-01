Участок улицы Чехова Южно-Сахалинска перекроют до сентября

В Южно-Сахалинске приступили к реконструкции теплотрассы на участке улицы Чехова.

Работа проводится в рамках муниципального контракта по подготовке городских сетей теплоснабжения к отопительному сезону 2017-2018 года. Старые изношенные трубы планируется заменить на новые, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации областного центра.