Участок улицы Чехова Южно-Сахалинска перекроют до сентября
В Южно-Сахалинске приступили к реконструкции теплотрассы на участке улицы Чехова.
Работа проводится в рамках муниципального контракта по подготовке городских сетей теплоснабжения к отопительному сезону 2017-2018 года. Старые изношенные трубы планируется заменить на новые, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации областного центра.
Магистральный участок Чеховского теплового коллектора ремонтирует компания «Северспецстрой». Реконструкция будет проводиться от здания прокуратуры Сахалинской области (ул. Чехова, 28) до перекрёстка с Коммунистическим проспектом.
В связи с проводимыми работами участок улицы Чехова будет закрыт для движения транспорта до 30 сентября. Сейчас рабочие устанавливают ограждение.
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