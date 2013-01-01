В Хомутово планируют построить поликлинику

Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки в военном городке Хомутово-1. Глава региона посетил ряд социально значимых объектов и пообщался с жителями.

Совершая объезд военного городка, губернатор области заглянул в почтовое отделение и фельдшерско-акушерский пункт, а также осмотрел новый детский сад «Карусель» на ул. Высоцкого. Современное дошкольное учреждение рассчитано на 200 ребят от двух до семи лет.

Коллектив детсада интересуется у главы региона о новых мерах поддержки для семей с детьми. Впервые о них было заявлено на прошедшем заседании политсовета регионального отделения «Единой России». Здесь же была названа тройка лидеров, которые будут включены в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в областную Думу. Олег Кожемяко возглавил список.

Среди новых мер поддержки, рассказывает губернатор, расширение возможностей использования регионального материнского капитала. Приобретение квартир для семей с четырьмя детьми. Кроме того, при рождении пятого малыша сахалинцы будут получать в подарок микроавтобус.

- Для создания семьи и рождения детей нужна уверенность в завтрашнем дне. Это возможно только при наличии собственной квартиры. Мы сейчас рассматриваем целый ряд мер, дающих возможность молодым приобрести жилье, в том числе на льготных условиях через сахалинское ипотечное агентство. Мы готовы взять на себя и решение жилищных проблем военных-контрактников. Главная задача - скорее перевести в областную собственность земельные участки министерства обороны. По некоторым из них уже есть конкретные договоренности. Как только земли будут оформлены, мы развернем большое жилищное строительство, в том числе и арендных домов, в каждом из которых часть квартир будут предназначена для семей военнослужащих, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Заведующая детским садом Наталья Туркина возвращает разговор воспитателей и главы региона к нуждам дошкольного учреждения.

- У нас очень хороший детский сад. Красивая мебель, много ярких и современных игрушек. Но хочется обратить внимание не только на развитие, но и на оздоровление ребят.

- Хорошим профилактическим эффектом от простудных заболеваний обладает кислородный коктейль. Приобрести такой аппарат для детского сада не составит труда, - предложил свою помощь депутат Гордумы Юрий Цой.