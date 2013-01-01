Сахалинец обгорел наполовину из-за бензиновых паров

Мужчина на Сахалине серьёзно пострадал от возгорания паров бензина. 25-летний охинец получил ожоги 55% тела.

Как сообщил РИА «Сахалин-Курилы» мэр Охинского городского округа Сергей Гусев, мужчина мыл свой велосипед в ванной бензином. В непроветриваемом помещении накопились бензиновые пары. После чего молодой человек решил ополоснуть железного коня тёплой водой. А воду жители Охи нагревают с помощью газовых колонок. Как только мужчина включил колонку, бензиновые пары воспламенились.

Скорую помощь вызвали родственники охинца. Сейчас он госпитализирован. Известно, что пострадавший был нетрезв. Сама газовая колонка не пострадала, как и квартира охинца. - Никакой вины газовиков здесь нет. Это только небрежность человека, он пренебрёг элементарными правилами безопасности, - сказал Гусев.