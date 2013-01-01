В Южно-Сахалинске вновь подняли вопрос о парковочных местах для инвалидов

Многочисленные нарушения требований обустройства мест специальной парковки для инвалидов выявлены в Южно-Сахалинске по результатам профилактического месячника. Кроме того, установлены 23 автовладельца, незаконно занимающие места для стоянки транспорта инвалидов.

Несмотря на то что закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предусматривающему обустройство паковочных мест для населения с ограниченными возможностями здоровья, уже более 20 лет, проблема не теряет актуальности.

В Южно-Сахалинске проживают более 9 тысяч горожан с инвалидностью, в том числе 730 детей и подростков, а потому вопрос о невостребованности мест спецпарковки не стоит, сообщает пресс-служба мэрии. Автовладельцам стоит помнить, что, заняв место для парковки инвалидов, они не только нарушили ПДД, но и, возможно, не дали человеку в инвалидном кресле или маме с тяжело передвигающимся ребенком подъехать поближе к магазину или поликлинике.

Местами парковки, обозначенными знаком «Инвалид», могут пользоваться не только инвалиды-колясочники. Действие знака распространяется на все автомобили, управляемые инвалидами I и II групп, а также перевозящие граждан с данной группой инвалидности или детей-инвалидов.

При этом, согласно новой редакции ПДД, водителям с ограниченными возможностями здоровья необходимо возить с собой оригинал документа, подтверждающего факт установления инвалидности, и по требованию предъявлять его инспектору. Все остальные автовладельцы имеют право пользоваться специальным местом для парковки лишь в тот момент, когда перевозят человека с инвалидностью, у которого при себе также должен быть подтверждающий документ. За парковку на месте для инвалидов без наличия на то оснований грозит штраф в 5 тысяч рублей.

По результатам месячника по местам специализированной парковки, обозначенным знаком «Инвалид», из обследованных объектов транспортной инфраструктуры ни один не соответствует установленным нормам и правилам. Среди нарушителей как крупные торговые центры, пользующиеся спросом у горожан, так и государственные учреждения. Проверка показала, что общим нарушением для большинства парковок (стоянок) является несоблюдение габаритных размеров парковочного места и их удаленность от центрального входа. Напомним, согласно статье 15 закона о социальной защите инвалидов, на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около объектов социальной инфраструктуры, а также возле жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, мест отдыха выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки автомобилей инвалидов. В соответствии с нормами строительных правил места для парковки инвалидов обустраиваются особым образом. Такие парковочные места должны иметь ширину не менее 3,5 метра и длину не менее 6 метров, тогда как обычная ширина машиноместа составляет 2,5 метра. Для спецавтотранспорта, управляемого инвалидом-колясочником или перевозящего гражданина с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, параметры парковочного места еще больше - 3,5 на 8 метров. Площадь увеличена, чтобы водитель или пассажир могли без проблем выгрузить кресло-коляску и проехать между другими автомобилями. Кроме того, все места обязаны обозначать знаками, изготовленными по ГОСТу, с дублированием пиктограммы «Инвалид» краской на дорожном покрытии. При этом специализированное парковочное место должно находиться на расстоянии не более 50 метров от входов здания, оборудованные пандусами или подъемниками. Выезды с парковок должны иметь заниженные бордюры, чтобы инвалид на коляске мог подняться на тротуар. По итогам проверок владельцам торговых центров и других учреждений, где выявлены несоответствия расположения мест парковки для инвалидов и их габаритных размеров, направлены информационные письма с указанием перечня недостатков. Нарушение требований законодательства (статья 5.43 КоАП РФ), предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на юрлиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.