Сахалинцы могут решить судьбу главного приза Чехов-центра

Чехов-центр приглашает сахалинцев принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», выбирать зрителям предстоит из четырех премьерных спектаклей. Это «Вишневый сад» (режиссер Алексей Песегов), «Чужой ребенок» (режиссер Вячеслав Тыщук), «Опасный поворот» (режиссер Марина Семенова) и «Дамский портной» (режиссер Михаил Заец).

Выбор приза зрительских симпатий «Браво» стал доброй традицией сахалинского театра. В 2014 году зрители отдали свои голоса Сергею Максимчуку за роль Карлоса Буэно в спектакле «Метод Гренхольма». В 2015 году специальный приз достался народной артистке РСФСР Кларе Кисенковой за роль Клары Цаханассьян в спектакле «Визит старой дамы», а в 2016 году признание зрителей получила Анна Антонова за роль Лисистраты в одноименной постановке.

Голосование пройдет на сайте театра http://chekhov-center.ru/media-rum/bravo-2017/ и продлится до 25 июня.