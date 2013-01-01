Мэр Южно-Сахалинска отчитался в Гордуме о работе за 2016 год

Итоги деятельности администрации Южно-Сахалинска за прошлый год подвел мэр Сергей Надсадин в Городской думе.

В своем выступлении градоначальник также обозначил ключевые приоритеты и задачи на перспективу. По словам Сергея Надсадина, 2016 год был динамичным и насыщенным событиями годом, временем, когда в непростых экономических реалиях муниципалитет приложил максимум усилий на создание комфортной среды для горожан.

Так, в прошлом году при поддержке правительства и губернатора области были проведены работы по комплексному благоустройству дворов, дорог, улиц и скверов, озеленению, ремонту фасадов многоквартирных домов, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, ликвидации незаконной рекламы, модернизации социальной сферы.

Сергей Надсадин подчеркнул, что реализация всех мероприятий потребовала точной координации действий практически всех подразделений мэрии. Более того, по инициативе градоначальника в самой структуре администрации города произошли изменения. Так, был упразднен департамент архитектуры, градостроительства и землепользования (ДАГИЗ). В последние годы он уже не справлялся с объемом возлагаемых на него задач и функций. На первый план в 2016-м вышла еще одна первостепенная задача - борьба с так называемой точечной застройкой и корректировка существующего генплана города. Их решением занялись созданные департамент землепользования и управление архитектуры и градостроительства. Новый виток развития своей деятельности в 2016 году получило муниципальное казенное предприятие «Горархитектура». Сейчас оно специализируется на разработке проектов благоустройства дворов, скверов, тротуаров и т. п.

Системному развитию всех сфер жизнеобеспечения города способствует реализация 25 муниципальных программ. Они были сформированы с учетом мнений и предложений тысяч горожан, внесенных еще в 2014 году, когда велась активная работа над обновлением существующей Стратегии развития города.

В 2016 году был отмечен рост показателей в ряде отраслей экономики. Например, в сельскохозяйственной сфере увеличены объемы производства яиц, овощей, мясомолочной продукции. Почти вдвое выросли показатели по вводу нового жилья - 216,6 тыс. кв. м (в 2015-м эта цифра составляла 119 тыс. кв. м). В социальной сфере, помимо ввода двух детских садов, особое внимание уделялось вопросам развития физической культуры. В 2016 году было введено девять новых объектов спортивной инфраструктуры, в том числе пять - в планировочных районах.

Также Сергей Надсадин отметил и возросшую гражданскую ответственность населения. В прошлом году активные горожане создавали территориальные общественные самоуправления (ТОС), вносили предложения по формированию комфортной городской среды. На качественно новый уровень вышла и работа управления по обращениям граждан. Его специалисты оперативно помогают горожанам в решении самых проблемных вопросов, с которыми сталкиваются отдельно взятые гражданин или семья.

- Со своей стороны я хотел бы поблагодарить сотрудников администрации города, вас, уважаемые депутаты, за ту совместную работу, которую мы проделали в прошлом году. Нам предстоит решить еще немало задач для развития нашего города. Мы будем и дальше наращивать темпы и объемы ремонта дорог, дворов, озеленения, строительства, особое внимание уделим развитию инвестиционного климата в Южно-Сахалинске. Подчеркну, что администрация города сделает всё возможное для того, чтобы выполнить взятые на себя социальные обязательства на благо жителей островной столицы, - резюмировал Сергей Надсадин.

После завершения отчета свои вопросы градоначальнику адресовали народные избранники. Они касались оптимизации дорожного движения, ремонта придомовых территорий и др. По многим вопросам Сергей Надсадин дал развернутые ответы. Обращения, которые требуют более детального изучения, будут проработаны специалистами структурных подразделений мэрии.

Председатель Гордумы Елена Столярова отметила, что администрация города в прошлом году проделала большую работу по созданию комфортной среды для южносахалинцев. Вместе с тем она предложила увеличить объемы финансирования проектов, которые будут реализованы посредством ТОС в этом году. Сергей Надсадин данную инициативу поддержал.

В итоге отчет мэра депутаты представительного органа областного центра приняли единогласно.