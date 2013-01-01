Автохам перекрыл выезд со двора института экономики и востоковедения СахГУ

На это корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» пожаловались сотрудники областного архива документов по личному составу, расположенного в этом здании. Кто именно из водителей задвинул «финальный кирпич» вереницы, неизвестно.

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- Это безобразие! Мало того, что со двора не выехать, так ещё своими действиями они нарушают правила пожарной безопасности! – возмущается один из архивистов. – Благо, в одной из машин спал водитель. Он-то и помог мне выехать.

По возвращении госслужащего с обеденного перерыва картина не изменилась. Пришлось снова просить того же водителя освободить место для проезда.

Владелец автомобиля, закрывшего выезд, нарушает Правила дорожного движения (п. 12.4, 12.5). Стоянка и остановка транспортных средств в местах, где будет создана помеха въезду или выезду других транспортных средств, в том числе с прилегающих территорий, запрещена ПДД. Есть, правда, один нюанс: в правилах говорится о нарушении на проезжей части, а не на прилегающей территории. Тем не менее среди автомобилистов обсуждается много случаев, когда водитель, нарушивший этот пункт правил, признавался виновным, несмотря на то, что неправильно припаркованный автомобиль находился не на проезжей части, а на прилегающей территории (например, во дворе).