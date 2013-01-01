СахГУ налаживает контакты с университетом Цукуба

В СахГУ прошла встреча с представителями японского университета Цукуба.

Как сообщили РИА Сахалин-Курилы в пресс-службе СахГУ, гости впервые приехали на остров, поэтому цель поездки – чисто ознакомительная. Стороны обменялись информацией о своей научно-исследовательской и образовательной деятельности. Кроме того, в ходе встречи были подняты вопросы отношений СахГУ и вузов Кореи, Китая и Японии и возможной реализации программ по обмену студентами и совместных научных проектов.

Представители обоих университетов выразили надежду на скорое и плодотворное сотрудничество, обменялись контактами и символическими подарками. За время пребывания в островной столице делегация планирует посетить биотехнопарк, археологический музей СахГУ и краеведческий музей.