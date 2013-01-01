СахГУ налаживает контакты с университетом Цукуба
В СахГУ прошла встреча с представителями японского университета Цукуба.
Как сообщили РИА Сахалин-Курилы в пресс-службе СахГУ, гости впервые приехали на остров, поэтому цель поездки – чисто ознакомительная. Стороны обменялись информацией о своей научно-исследовательской и образовательной деятельности. Кроме того, в ходе встречи были подняты вопросы отношений СахГУ и вузов Кореи, Китая и Японии и возможной реализации программ по обмену студентами и совместных научных проектов.
Представители обоих университетов выразили надежду на скорое и плодотворное сотрудничество, обменялись контактами и символическими подарками. За время пребывания в островной столице делегация планирует посетить биотехнопарк, археологический музей СахГУ и краеведческий музей.
Университет Цукуба – это один из ведущих вузов Японии, его история насчитывает более 140 лет. Он расположен в одноимённом городе всего в 45 минутах езды от центра Токио и первоначально выпускал только педагогов.
Сейчас это многопрофильный университет, который насчитывает 9 факультетов и институтов. Он имеет академические партнёрские отношения с 316 университетами и институтами в 61 стране, в том числе и в России. В нем обучается свыше 2500 студентов более чем из 100 стран мира.
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