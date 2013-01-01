Мэрия Южно-Сахалинска обеспечит цветами участников выпускного бала

Мэрии Южно-Сахалинска проверит сообщения о фактах сбора родительских средств на цветы медалистам.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», выяснением истины займутся сотрудники городского департамента образования.

Вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Елена Федорова возмущена сообщением, которое распространили средства массовой информации о том, что в ряде школ города с родителей собирают деньги на покупку букетов медалистам к общегородскому выпускному балу.

В настоящее время по всем фактам, упомянутым в прессе, города начаты проверки.

- Я считаю, что это просто возмутительная ситуация. У нас регулярно проходят торжественные мероприятия, во время которых от имени администрации города школьникам, добившимся значительных успехов в учебе, вручаются дипломы, благодарственные письма, грамоты или цветы. Средства на приобретение всех этих праздничных атрибутов заложены в городском бюджете. Это — открытые данные, секрета здесь никакого нет. Если сейчас в ходе проверок выявится, что учебные заведения под прикрытием городского выпускного бала пытались таким образом собрать деньги с родителей на иные цели — виновные лица будут наказаны, - подчеркнула вице-мэр.