Сахалинцев просят помочь в поиске пропавшего земляка

Следком просит сахалинцев помочь в поиске пропавшего почти два года назад жителя Долинского района.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, о местонахождении Сергея Федотова ничего неизвестно с 25 июля 2015 года. По факту безвестного исчезновения 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Приметы сахалинца: славянская внешность, рост 175 см, среднее телосложение, волосы русые, глаза голубые. На плече левой руки у него татуировка в виде черепа с сетью, на колене левой ноги есть шрам.

Островитян, располагающих информацией о местонахождении Сергея Федотова, просят позвонить по номерам: 8-914-758-68-02 (отдел криминалистики следственного управления), (42-442) 2-71-92, 2-72-75 (следственный отдел по Долинску).

Конфиденциальность гарантируется.