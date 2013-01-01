Центр внимания. Выпуск от 21 июня

В пользу области

Вопрос о передаче военных земель, которые до сих пор остаются на территории области в большом количестве, будет подниматься на уровне Министерства обороны России. Об этом рассказал губернатор жителям «Хомутово-1». Олег Кожемяко побывал в военном городке и пообщался с жителями.

Демография обгоняет строительство

В августе этого года в Южно-Курильске ожидается строительное прибавление. В курильском поселке сдадут в работу новый детсад. Местные жители ждут его с нетерпением. Ведь сейчас спрос на места превышает предложение.

Социальный супермаркет

В Южно-Курильске также скоро появится социальный супермаркет. Двухэтажное здание возводят на побережье. На первом этаже расположится социальный магазин, он переедет сюда из небольшого здания по соседству. А на втором этаже обустроят пять комнат временного пребывания. В них смогут жить моряки или, к примеру, сотрудники бюджетных учреждений, пока им не подберут постоянное жилье. Возведение этого объекта ведется полностью за счет района. На него потратят около 87 млн рублей. Еще 27 миллионов - стоимость благоустройства Набережной.

Преодолевая препятствие

На улице Емельянова еще в начале месяца протянули временный трубопровод горячего водоснабжения. Пройти к зданиям медучреждений жители могут, только преодолев деревянные переходы. По которым беременным женщинам, пожилым или больным людям ходить очень тяжело.

Борьба с автохамами

Более 20 автовладельцев с начала лета оштрафованы за несанкционированную парковку и нарушение правил благоустройства. Специалисты администрации Южно-Сахалинска проводят проверки, в ходе которых фиксируют нарушения, выявляют собственников транспортных средств, направляют повестки по месту жительства и составляют протоколы в административной комиссии. Законом запрещено парковать автомобили на газонах, цветниках, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках. По статистике, чаще всего нарушения выявляют во дворах. Для нарушителей сумма штрафа доходит до 3 тыс. рублей - для физических лиц, а должностные лица заплатят от 5 до 10 тысяч рублей.

Долгожданное преображение

В Невельске реконструируют площадь Ленина. Мастера меняют асфальтовое покрытие на тротуарную плитку, оформляют стационарную сцену, высаживают цветы в новые клумбы. Работы идут согласно графику.

Название старое - павильоны новые

Новые киоски прессы появятся в Южно-Сахалинске уже осенью этого года. Такое решение принял мэр областной столицы Сергей Надсадин. Его поддержали и островные издатели. Сейчас администрация города ведет работы по закупке конструкций.