Центр внимания. Выпуск от 21 июня
В этом выпуске: в пользу области, демография обгоняет строительство, преодолевая препятствие, название старое - павильоны новые, спортивные и другие новости.
В пользу области
Вопрос о передаче военных земель, которые до сих пор остаются на территории области в большом количестве, будет подниматься на уровне Министерства обороны России. Об этом рассказал губернатор жителям «Хомутово-1». Олег Кожемяко побывал в военном городке и пообщался с жителями.
Демография обгоняет строительство
В августе этого года в Южно-Курильске ожидается строительное прибавление. В курильском поселке сдадут в работу новый детсад. Местные жители ждут его с нетерпением. Ведь сейчас спрос на места превышает предложение.
Социальный супермаркет
В Южно-Курильске также скоро появится социальный супермаркет. Двухэтажное здание возводят на побережье. На первом этаже расположится социальный магазин, он переедет сюда из небольшого здания по соседству. А на втором этаже обустроят пять комнат временного пребывания. В них смогут жить моряки или, к примеру, сотрудники бюджетных учреждений, пока им не подберут постоянное жилье. Возведение этого объекта ведется полностью за счет района. На него потратят около 87 млн рублей. Еще 27 миллионов - стоимость благоустройства Набережной.
Преодолевая препятствие
На улице Емельянова еще в начале месяца протянули временный трубопровод горячего водоснабжения. Пройти к зданиям медучреждений жители могут, только преодолев деревянные переходы. По которым беременным женщинам, пожилым или больным людям ходить очень тяжело.
Борьба с автохамами
Более 20 автовладельцев с начала лета оштрафованы за несанкционированную парковку и нарушение правил благоустройства. Специалисты администрации Южно-Сахалинска проводят проверки, в ходе которых фиксируют нарушения, выявляют собственников транспортных средств, направляют повестки по месту жительства и составляют протоколы в административной комиссии. Законом запрещено парковать автомобили на газонах, цветниках, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках. По статистике, чаще всего нарушения выявляют во дворах. Для нарушителей сумма штрафа доходит до 3 тыс. рублей - для физических лиц, а должностные лица заплатят от 5 до 10 тысяч рублей.
Долгожданное преображение
В Невельске реконструируют площадь Ленина. Мастера меняют асфальтовое покрытие на тротуарную плитку, оформляют стационарную сцену, высаживают цветы в новые клумбы. Работы идут согласно графику.
Название старое - павильоны новые
Новые киоски прессы появятся в Южно-Сахалинске уже осенью этого года. Такое решение принял мэр областной столицы Сергей Надсадин. Его поддержали и островные издатели. Сейчас администрация города ведет работы по закупке конструкций.
День памяти и скорби
22 июня в Сахалинской области отметят День памяти и скорби: на территории всей страны приспустят государственные флаги. А в Южно-Сахалинске пройдет акция «Свеча памяти», ставшая традиционной. В 4 часа утра у мемориала Славы все желающие смогут почтить память погибших в годы войны минутой молчания, а после выставить на пьедестале у Вечного огня зажженные лампады. Здесь же в 10 утра стартует памятное мероприятие, участники которого возложат гирлянду к Вечному огню. Автомобилистам следует спланировать свое передвижение заранее: с 9 утра до половины двенадцатого будет перекрыта улица Горького на участке от Тихоокеанской до Коммунистического проспекта. В этот день пройдут особые мероприятия в южно-сахалинских музеях и в областной библиотеке. Кроме того, театрализованный митинг состоится на Холмском перевале. Остальные районы области также присоединятся к проведению памятных торжеств.
В технике песочной анимации
Жители Южно-Сахалинска стали зрителями авторских короткометражных фильмов в технике песочной анимации. Их на остров привез известный публицист, протоиерей Павел Великанов. Первая творческая встреча состоялась в «Комсомольце».
«Радуга детства»
«Радуга детства» - так назвали выставку картин учащихся поронайской детской художественной школы. Ее торжественно открыли в бизнес-центре «Сфера». Картины традиционно разместили на стенах холла здания, поэтому полюбоваться на них может любой посетитель комплекса.
Новости спорта
Южно-Сахалинск в очередной раз принимает областную легкоатлетическую эстафету «Я выбираю бег». Соревнования среди островных школьников проходят в рамках акции минспорта «Сахалин и Курилы против наркотиков».
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