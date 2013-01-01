Преодолевая препятствие

На улице Емельянова еще в начале месяца протянули временный трубопровод горячего водоснабжения. Пройти к зданиям медучреждений жители могут, только преодолев деревянные переходы. По которым беременным женщинам, пожилым или больным людям ходить очень тяжело.