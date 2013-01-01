Демография обгоняет строительство

В августе этого года в Южно-Курильске ожидается строительное прибавление. В курильском поселке сдадут в работу новый детсад. Местные жители ждут его с нетерпением. Ведь сейчас спрос на места превышает предложение.

Loading the player... Автор видео: Анастасия Носкова Оператор: Максим Махин