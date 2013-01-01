В пользу области

Вопрос о передаче военных земель, которые до сих пор остаются на территории области в большом количестве, будет подниматься на уровне Министерства обороны России. Об этом рассказал губернатор жителям «Хомутово-1». Олег Кожемяко побывал в военном городке и пообщался с жителями.