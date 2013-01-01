«Билайн» улучшил связь сразу в нескольких населенных пунктах Сахалинской области

«Билайн» продолжает развивать сеть и улучшать качество связи в Сахалинской области. Модернизация коснулась Южно-Сахалинска, Корсакова, Томари и семи сел из Анивского, Долинского и Тымовского районов.

Технические специалисты компании улучшили качество сигнала 2G и 3G внутри помещений нескольких сотен жилых домов в Южно-Сахалинске. В результате выполненных работ увеличилась емкость сети на улицах Железнодорожная, 1-я Октябрьская, Детская и Холмская. В Корсакове улучшилась связь в районе «Корсаковского завода пива и напитков» на улице Пролетарская. В Корсаковском районе сеть 2G стала лучше в селе Охотское.

Увеличена пропускная способность базовых станций в сети 2G в селах Долинского района: Взморье, Сокол, Советское, Углезаводск и Стародубское. В Анивском районе сеть второго поколения стала лучше вблизи фермерского хозяйства «Победа» в селе Мицулевка. Работы над улучшением сети 3G прошли в селе Арги-Паги Тымовского района. В Томаринском районе 3G теперь доступней в самом городе Томари и селе Красногорск.

«Параллельно с развитием 3G-сети мы расширяем и сеть четвертого поколения. Абонентам Южно-Сахалинска такая технология доступна еще с прошлого года. В этом году стоит задача расширить географию покрытия LTE в Корсакове, Долинске, Аниве, Холмске и Невельске», — прокомментировал Александр Тепляков, руководитель ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Сахалинской области.

Благодаря комплексному развитию сети абоненты «Билайн» из Сахалинской области могут быстрее и комфортнее работать в интернете, загружать большие объемы информации и смотреть видео в более высоком разрешении.