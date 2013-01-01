Три района Сахалина активно формируют комфортную городскую среду

В Сахалинской области набирает обороты реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы пока три района – Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск.

О ходе выполнения работ и о планах на перспективу шла речь на совещании межведомственной комиссии при губернаторе Олеге Кожемяко.

Напомним, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» утвержден советом при президенте Российской Федерации. Его задача - повышение комфортности и качества жизни в регионах. Сахалинская область вошла в число российских субъектов, где данный проект был запущен.

- Уже разработан весь комплекс мероприятий по благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. При этом все работы ведутся по инициативе собственников жилья. Контроль за реализацией проекта тоже остается за гражданами, - подчеркнул куратор проекта, министр жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Зайцев.

Как рассказал глава Невельского района Владимир Пак, в рамках проекта в городе ведется благоустройство шести дворов. Заключен контракт на выполнение реконструкции набережной 70 лет Октября.

По данным пресс-службы главы региона, в 2017 году планируется благоустроить 5 общественных территорий и 13 дворов в Корсаковском, Невельском районах и Южно-Сахалинске. Следующий этап проекта охватит пятилетний период с 2018 года. К этому времени во всех районах будут утверждены свои программы по формированию комфортной городской среды.

Подводя итоги совещания, губернатор рекомендовал муниципалитетам не тянуть с разработкой данных документов.

- Это должен быть пошаговый ежегодный план комплексного благоустройства. В него должны быть включены все территории региона, нуждающиеся в благоустройстве. В перечне работ - ремонт дворовых проездов и тротуаров, установка скамеек, урн для мусора, устройство автомобильных парковок и озеленение территорий. А муниципалитеты, работа в которых уже началась, должны закончить ее к осени этого года. Чтобы жители смогли до наступления зимы успеть оценить всю красоту и комфорт преображённых дворов и улиц, - подчеркнул Кожемяко.