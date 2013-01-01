26 сахалинских команд стали участниками эстафеты «Я выбираю бег»

- Участники состязаются в двух видах эстафет. Ребята до 13 лет и младше бегут малую шведскую, то есть эстафетный бег с разной длиной этапов – 100+200+300+400 метров. А юноши и девушки от 14 лет бегут шесть этапов по 400 метров: первый, третий и пятый этапы - девушки, а второй, четвертый и шестой - юноши, - рассказал заместитель директора южно-сахалинской школы летних видов спорта Антон Воротыляк.

Среди девочек до 13 лет победителем стала команда «Южно-Сахалинск-6» (Виктория Иванова, Вероника Троценко, Анастасия Андреева, Виолетта Крышина), их время 2 минуты 35,55 секунды. На втором месте - «Южно-Сахалинск-7» (2,45,83), на третьем - команда «Южно-Сахалинск-8» (2,53,84).

Эстафета «Я выбираю бег» проводится ежегодно с 2002 года в рамках акции «Спорт Сахалина и Курил против наркотиков»

- Мы прибежали первыми. Правда, на первой передаче эстафетной палочки я немного замешкались - не успела набрать скорость, чтобы подобраться к участнице, которая бежала первый этап, и мы немного потеряли во времени. Потом пришлось работать и догонять соперников, - прокомментировала после финиша Вероника Троценко из команды «Южно-Сахалинск-6».

У юношей золотые медали завоевали спортсмены команды «Южно-Сахалинск-12» (Артем Плашенков, Алесь Кубарев, Максим Игнатченко, Константин Че), которые преодолели дистанцию за 2,40,28. Второй стала команда школы №6 Южно-Сахалинска (2,46,63), третьей – «Южно-Сахалинск-13» (2,55,00).

Смешанная эстафета 6*400 метров прошла в два забега. Лучшими стала команда «Южно-Сахалинск-1» в составе Алисы Платоновой, Евгения Сергеева, Екатерины Логутиной, Владислава Мамутова, Екатерины Рощиной, Никиты Мещарекова. Их время 5 минут 46,05 секунды. Вторым стал «Холмск-2» (5,50,52), третьим – «Южно-Сахалинск-2» (6,04,88).