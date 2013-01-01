Игра с любовью

Наш корреспондент в очередной раз пересмотрел «Римские каникулы»

Не верится, что детищу великого Уильяма Уайлера через годик стукнет 65 лет. Несмотря на далеко даже не средний возраст, оно не покрылось патиной времени. И даже черно-белый вариант до сих пор смотрится стильно. Надеюсь, что никому в голову не придет раскрасить его и изуродовать, как некоторые шедевры. Возвращение к подобной классике полезно, наверное, не только зрителям. Современных коллег Уильяма Уайлера (не путать с однофамильцем Билли, автором комедии «В джазе только девушки»!) фильм более чем полувековой давности мог бы научить многому.

Глядя на вечно юную Одри Хепберн и джентльмена на экране и в жизни Грегори Пека, не веришь, что иконы стиля двух десятилетий XX века, музы Юбера Живанши нет с нами уже четверть века. А в 2003 году мир покинул и исполнитель главной роли – мечта женщин всего мира. Но в памяти миллионов они останутся как экранная пара, воплотившая одну из самых великих историй любви. Ее, как известно, сыграть невозможно. Вопреки множеству сплетен в кинематографическом мире, Пек и Хепберн заставили зрителей поверить в любовную сказку. Даже без голливудского хеппи-энда. И понадобилось их чисто человеческое обаяние и не обсуждаемый талант, чтобы убедить в том, что за сутки можно встретить любовь всей жизни. Для этого режиссеру и актерам не понадобились ни постельные сцены, ни прочая «замануха» нынешних «мастеров» экрана. В удивительно целомудренной картине обошлись всего двумя поцелуями, остальное сделали камеры Анри Алекана и Франца Планера. Уж не знаю, кому принадлежат кадры, когда Джо Брэдли смотрит в переулок, по которому ушла в свою королевскую жизнь Анна. Но ты ждешь, что ее сандалии простучат по каменной мостовой и она выберет простую жизнь с бедным журналистом вместо скучной и утомительной обязанности принцессы. И также надеешься, что девушка появится из анфилады коридоров Колизея после прощальной пресс-конференции в вечном городе. А финальная встреча героев, когда разговор понятен только им (а ведется диалог в основном взглядами), – вершина фильма. Не могу вспомнить хотя бы нечто приближающееся к этому в современном кино. При всей сказочности сюжета – американский журналист видит на скамейке спящую девушку и вынужден привести ее в свою холостяцкую обитель – фильм полон достоверных деталей. К тому же это классическая комедия вызывает смех в зале не натужными попытками, а мастерски выстроенными ситуациями.