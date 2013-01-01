Граммы войны

22 июня в России отмечают День памяти и скорби в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны. В 1941 году в этот день ровно в четыре часа утра нацистская Германия напала на Советский Союз. Надежды немцев на молниеносную войну – блицкриг – не оправдались, за свободу и независимость советский народ боролся в течение четырех лет. Мы решили узнать у сахалинцев, как эти страшные годы затронули их семьи

Владимир Василенко, пенсионер: – Мой отец Григорий Василенко погиб на фронте. Его призвали, когда ему было около 30 лет. Деталей уже не помню. Знаю, что служил на нескольких фронтах. Дома остались я и мама. Я в 41-м пошел в первый класс. Тогда мы жили в Приморском крае. Мама Варвара работала, труд был очень тяжелый. Что такое война? 300 граммов хлеба. Если в 13 лет не пошел на работу – судили. Таких ребят называли смертниками. Время было жесткое, не дай бог вновь такое испытать.

Помню, когда праздновали Победу, учился в четвертом классе. Этот день совпал с Радоницей – мы бросили школу и побежали на кладбище. В послевоенные годы мама решила переехать с Дальнего Востока в Майкоп Краснодарского края. А я вот уже почти 60 лет живу на Сахалине. Жизнь складывалась по-разному – строили социализм, коммунизм, а до чего дошли – не понятно. Татьяна Васильева, пенсионерка: – С папиной стороны воевали два его брата: Павел Андриянович Леонтьев вернулся с фронта, у него много наград, всю дальнейшую жизнь работал в леспромхозе, а второй брат Константин Андриянович пропал без вести под Сталинградом. В моем родном поселке Тяжин в Кемеровской области есть мемориал, на котором высечены имена всех погибших и пропавших без вести, в том числе папиного брата.

У моей мамы тоже все братья прошли Великую Отечественную, все вернулись домой живыми, обзавелись семьями. Старший ее брат Владимир Петрович Собанин служил в конной армии, дошел до Праги. После войны вернулся в Тяжин, где проработал всю жизнь на молокозаводе. Около четырех лет назад он умер – его все хорошо знали. Провожали в последний путь всем селом – как положено. Другой брат – Иннокентий Петрович Собанин – до войны и после нее работал в НКВД – возил на Дальний Восток пленных немцев и дезертиров. Еще один брат – Леонид Петрович Собанин – также принес с войны награды, судьба его сложилась хорошо. Мария Сидельникова, студентка:

– Бабушка мне рассказывала про деда – Александра Макарова. Он сначала служил в Курской области, потом в Краснодарском крае – его много раз перебрасывали. В конце Великой Отечественной он помогал в захвате Рейхстага, в то время он получил ранение. Дедушка дожил до 90 лет, но я с ним, к сожалению, не успела познакомиться, он умер до моего рождения. У него было несколько наград, и его часто звали на встречи со школьниками – последние годы он жил в Краснодарском крае. Андрей Абрамовский, военнослужащий: – Мои деды воевали, один из них – на Украине. Отец родился в Германии, во время войны. Деды прошли всю Великую Отечественную, встретили День Победы. Одного деда сейчас уже нет в живых – он перенес серьезную болезнь.