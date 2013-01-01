Креатив цвета

– Любимая в нашей семье цветная капуста – низкокалорийный овощ, вкусный и полезный, а также универсальный в кулинарном применении, – говорит моя собеседница. – Обычно этот продукт подвергается термической обработке и редко подается в сыром виде, при этом используются только соцветия.

Блюда из цветной капусты очень разнообразны, а научиться их готовить легко и просто. Так считает южносахалинка Дарья Гаврилюк.

По словам хозяйки, цветную капусту можно приготовить в пароварке или просто отварить, обжарить в кляре, запечь в духовке, приготовить из нее запеканку или суп.

– А еще я подсмотрела в столовой детского санатория неплохую идею: как приготовить цветную капусту с фаршем в духовке, – рассказывает Дарья. – Повара там вообще, надо сказать, отличались огромной креативностью, поскольку им нужно было обеспечить детей здоровым, но и вкусным питанием. И именно это блюдо оценили даже малоежки.

Оказалось, рецепт запеченной в духовке цветной капусты с фаршем очень простой по составу ингредиентов, с минимумом заморочек при приготовлении и к тому же очень вкусный.

Как говорит моя знакомая, для приготовления блюда капусты должно быть в 2–4 раза больше, чем фарша. Имеется в виду вес кочанов до разделки на соцветия. Фарш лучше брать нежирный, можно говядину или индейку.

– Панировочные сухари – компонент, в принципе, не обязательный, но именно они делают консистенцию блюда более интересной, без них получается скучновато, – поясняет хозяйка. – Чтобы сочетать приятное с полезным, панировочные сухари можно сделать, например, из цельнозернового хлеба. Сыра – минимум, чтобы не повышать калорийность.

Итак, приступаем к готовке. Начинаем кипятить воду, по ходу дела крошим туда «цветочки» капусты, отламывая их мелкими соцветиями. Солим, варим 3, максимум 5 минут. Сливаем воду.

Ставим духовку на разогрев на 200 С без циркуляции. Смазываем огнеупорную форму небольшим количеством масла, обсыпаем сухарями.

Далее смешиваем капусту с фаршем и сухарями, солим. Помешиваем хорошо, чтобы фарш равномерно распределился по капусте. Выкладываем фарш в форму.

Запекаем цветную капусту с фаршем в духовке на среднем уровне приблизительно 30 минут. Где-то раз в 10–15 минут готовящееся блюдо нужно помешивать.

Когда в середине формы почти не остается розового мяса, блюдо посыпается тертым сыром. С сыром капуста с фаршем запекается еще 10 минут. Температура все та же.

В конечном итоге мы получаем очень ароматное блюдо. Консистенция рыхлая, мясо не пересушенное и очень нежное.