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Креатив цвета

Доказано, что цветная капуста – крайне важный продукт, который подарит вам здоровье и красоту

Соцветия вкуса

Блюда из цветной капусты очень разнообразны, а научиться их готовить легко и просто. Так считает южносахалинка Дарья Гаврилюк.

– Любимая в нашей семье цветная капуста – низкокалорийный овощ, вкусный и полезный, а также универсальный в кулинарном применении, – говорит моя собеседница. – Обычно этот продукт подвергается термической обработке и редко подается в сыром виде, при этом используются только соцветия.

По словам хозяйки, цветную капусту можно приготовить в пароварке или просто отварить, обжарить в кляре, запечь в духовке, приготовить из нее запеканку или суп.

– А еще я подсмотрела в столовой детского санатория неплохую идею: как приготовить цветную капусту с фаршем в духовке, – рассказывает Дарья. – Повара там вообще, надо сказать, отличались огромной креативностью, поскольку им нужно было обеспечить детей здоровым, но и вкусным питанием. И именно это блюдо оценили даже малоежки.

Оказалось, рецепт запеченной в духовке цветной капусты с фаршем очень простой по составу ингредиентов, с минимумом заморочек при приготовлении и к тому же очень вкусный.

Как говорит моя знакомая, для приготовления блюда капусты должно быть в 2–4 раза больше, чем фарша. Имеется в виду вес кочанов до разделки на соцветия. Фарш лучше брать нежирный, можно говядину или индейку.

– Панировочные сухари – компонент, в принципе, не обязательный, но именно они делают консистенцию блюда более интересной, без них получается скучновато, – поясняет хозяйка. – Чтобы сочетать приятное с полезным, панировочные сухари можно сделать, например, из цельнозернового хлеба. Сыра – минимум, чтобы не повышать калорийность.

Итак, приступаем к готовке. Начинаем кипятить воду, по ходу дела крошим туда «цветочки» капусты, отламывая их мелкими соцветиями. Солим, варим 3, максимум 5 минут. Сливаем воду.

Ставим духовку на разогрев на 200 С без циркуляции. Смазываем огнеупорную форму небольшим количеством масла, обсыпаем сухарями.

Далее смешиваем капусту с фаршем и сухарями, солим. Помешиваем хорошо, чтобы фарш равномерно распределился по капусте. Выкладываем фарш в форму.

Запекаем цветную капусту с фаршем в духовке на среднем уровне приблизительно 30 минут. Где-то раз в 10–15 минут готовящееся блюдо нужно помешивать.

Когда в середине формы почти не остается розового мяса, блюдо посыпается тертым сыром. С сыром капуста с фаршем запекается еще 10 минут. Температура все та же.

В конечном итоге мы получаем очень ароматное блюдо. Консистенция рыхлая, мясо не пересушенное и очень нежное.

Букет в мультиварке

Цветную капусту можно приготовить и в мультиварке – незаменимой помощнице на кухне. Одно из ее достоинств – это то, что она может служить одновременно и сковородой, и кастрюлей, и пароваркой. Поэтому посуды для приготовления данного блюда вам потребуется в два раза меньше.

– Цветную капусту по этому рецепту мы сначала готовим на пару, а затем обжариваем. Она получается сочной и очень вкусной, – говорит Дарья Гаврилюк.

По ее совету, для начала нужно подготовить все необходимые продукты. Цветную капусту помойте и разберите на соцветия. В чашу мультиварки налейте воду (примерно 2 стакана). Поставьте лоток для приготовления на пару. На него положите соцветия капусты.

Включите программу «Приготовление на пару», закройте крышку мультиварки и дождитесь окончания программы. Затем достаньте капусту и оставьте ее остывать. После этого слейте воду из чаши мультиварки. Яйца взбейте со щепоткой соли. Остывшую цветную капусту обмакните в яйцо, потом обваляйте в сухарях.

В мультиварке выставьте программу «Жарка».

Положите в чашу сливочное масло. Когда оно начнет издавать легкое потрескивание, положите в чашу мультиварки капусту, обвалянную в сухарях. Обжаривайте со всех сторон при открытой крышке до легкого золотистого цвета. По времени это займет примерно 10–15 минут.

Приятного аппетита!

Наша справка

Ингредиенты для цветной капусты, приготовленной в мультиварке

1. Цветная капуста 1 шт.

2. Яйца куриные 2 шт.

3. Сухари панировочные 3–4 ст. ложки.

4. Соль щепотка

5. Масло сливочное 50 г

Наша справка

Ингредиенты для цветной капусты, запеченной с фаршем

1. Капуста цветная 1100 г

2. Фарш мясной 450 г

3. Сухари 3 ст. л.

4. Сыр 50 г

5. Масло 1 г

6. Соль по вкусу

7. Вода по потребности

Теги  Рецепты
Автор текста: Татьяна Егорова

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