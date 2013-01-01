В законе о «дальневосточном гектаре» могут появиться поправки
В связи с повышающимся интересом граждан получить землю на Дальнем Востоке предполагается расширить территории, где будут предоставлять участки в безвозмездное пользование. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму.
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям провел по этому вопросу экспертное совещание, на котором депутаты субъектов озвучили свои предложения.
Территория Дальнего Востока обширна и, казалось бы, «дальневосточных гектаров» хватит каждому обратившемуся. Однако взять в безвозмездное пользование можно не все земли. Некоторые относятся к защитным лесам, перспективным недрам, ценным охотничьим угодьям. Из-за этого желающие получить гектары именно на этих участках получали отказы.
Планируется снять запрет на предоставление части «лицензионных» земель. Сейчас готовятся поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре», позволяющие расширить перечень территорий, на которых можно получить участок, без изменения режима их использования.
- Так, предлагается снять запрет на предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий, а также земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами, в тех случаях, когда предоставление земельных участков гражданам не препятствует деятельности других лиц, у которых права на пользование определены документами, - отметил депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких.
Также предлагается разрешить предоставление земель в границах охотничьих угодий, кроме случаев, когда на испрашиваемом участке размещен объект охотничьей инфраструктуры. Также аренда участка невозможна, если он подлежит предоставлению в аренду для размещения объектов охотничьей инфраструктуры в соответствии с охотхозяйственным соглашением или соглашением о государственно-частном партнерстве.
- Предоставление «дальневосточных гектаров» в пределах таких наделов не повлечет изменения режима их использования. То есть на этих землях гражданин сможет вести только деятельность, разрешённую законодательством для данных территорий, - пояснил парламентарий.
Ряд изменений, предложенных законопроектом, направлен на урегулирование вопросов с возможным отказом в предоставлении земельного участка гражданину. Например, когда образуемый земельный участок пересекает границы других участков либо границы территориальной зоны, населенного пункта, муниципального образования или ограничивает доступ к иным земельным участкам, с согласия гражданина границы участка могут быть скорректированы либо ему может быть предоставлен другой участок.
- В указанных случаях время рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование приостанавливается на срок до тридцати дней. Гражданин имеет право дать согласие на иной вариант схемы размещения земельного участка. Предлагаемые изменения позволят обеспечить соблюдение прав владельцев земельных участков, а также предоставить гражданам возможность при возникновении указанных ситуаций выбрать другой вариант размещения земельного участка, - рассказал Гладких.
Законопроект предлагает уточнить процедуру и форму представления информации о территориях, которые определены законом субъекта Российской Федерации и в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с федеральным законом.
Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно.
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