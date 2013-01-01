Гости музея книги «Остров Сахалин» встретили рассвет под песни о войне

В память о начале Великой Отечественной войне в музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» ранним утром 22 июня прошла ежегодная акция «На рассвете».

В этот раз гости встречали рассвет под выступление камерного ансамбля «Дивертисмент», который исполнил известные песни о войне под аккомпанемент скрипки и фортепиано. После концерта прошла экскурсия по выставкам.

Позже гостям был предложен ранний завтрак, у них была возможность пообщаться в неформальной обстановке литературной гостиной музея.

Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню на площади Славы. К мемориалу гостей доставил автобус. Как отмечают в пресс-службе музея, интерес к акции с каждым годом растет – в этом году ее участниками стали более 100 человек. Все они получили памятные подарки и годовые абонементы на бесплатное посещение музея.