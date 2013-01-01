На Сахалине вспомнили первый день Великой Отечественной войны

На Сахалине и Курилах вспомнили день начала Великой Отечественной войны. 22 июня на площади Славы Южно-Сахалинска состоялся митинг в память о событиях июня 1941 года.

76 лет назад фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Война, длившаяся без малого четыре года, унесла жизни 27 млн советских граждан.

Ветерану Великой Отечественной, кавалеру трёх орденов Отечественной войны первой степени Михаилу Яковлеву в июне 1941 года было 17 лет. Войну он застал в Саратове. В это время он учился в саратовском пехотном училище, откуда в июле 41-го попал в Сталинград. Потом были четыре долгих года на Сталинградском и Втором Белорусском фронтах. Михаил Яковлев дошёл почти до Берлина.