ТОС Южно-Сахалинска могут получить до 500 тысяч рублей

Южно-сахалинские территории общественного самоуправления (ТОС) могут получить до 500 тыс. рублей муниципального гранта на благоустройство.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, начинается прием заявок на конкурс «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий городского округа. на соискание.

Организаторы отмечают, что цель конкурса - стимулирование активности участников ТОС в самостоятельном и ответственном осуществлении собственных инициатив в сфере благоустройства территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.

Предельный размер субсидии на один муниципальный грант - 500 тысяч рублей. Среди приоритетных направлений организаторы выделяют озеленение, художественное оформление территории, надлежащее санитарное состояние территории, в том числе демонтаж некапитальных строений. Средства поддержки жители могут использовать на строительство спортивных сооружений, зон активного отдыха, установку парковок и пропускных систем автомобилей, ремонт и установку детского игрового, спортивного оборудования, ограждения. Грант предусмотрен также на благоустройство скверов, парков, пешеходных дорожек, ремонт и установку малых архитектурных форм, оборудование площадок для выгула собак, обеспечение видеонаблюдения за соответствующими объектами.

Заявки на конкурс принимаются с 23 июня по 6 июля. С условиями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально» (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1485/1095).

Справки по телефону (4242) 300-814 (доб. 1, 7).