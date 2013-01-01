Зависимость королей

Ради привлечения избирателей некоторые партии предлагают создать средство омоложения, чтобы контролировать сильных мира сего

Длинные партийные ряды

10 сентября состоятся выборы в областную Думу, и политические партии уже стоят на низком старте. Вполне возможно, что к финишу рванется не один десяток участников. Помните, на выборах Госдумы в 1995 году необходимое число подписей удалось собрать 43 федеральным спискам (25 избирательным объединениям и 18 избирательным блокам)? Избирательный бюллетень представлял из себя громадное такое полотнище… Так вот, на днях в нашей газете был официально опубликован «Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах по состоянию на 09 июня 2017 г.». И в нем 71 позиция! Трудно даже представить, что вся эта масса начнет спор за 28 кресел в островном парламенте и какого размера будут избирательные бюллетени. К счастью, понятие партии, как сообщества огромного числа единомышленников, давно уже стало весьма условным. После очередной либерализации законодательства для создания политической партии достаточно иметь лишь 500 членов. И это на всю Россию. Правда, не менее чем в 43 регионах страны. Однако и эта проблема легко решается через «френдлист» любой социальной сети. Так что партия партии рознь. Вот и у нас в области зарегистрированы региональные отделения аж 33 партий. Кто эти люди и что намерены предложить избирателям? Не будем касаться старожилов выборных баталий, так называемых парламентских партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России». Что они из себя представляют, давно известно, известен их электорат и лидеры. Как, впрочем, свой определенный электорат по-прежнему держит «Яблоко» и пара других партий, уже обозначивших себя. Например, «Патриоты России», «За женщин России». Поговорим о тех, кто пока мало известен.

Все короли мира

И тут уже только при прочтении списков начинаешь впадать в недоумение – что это? Это что, серьезно? Например, политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров». Создатели, похоже, попробовали вложить в название все, чем можно завлечь избирателей. И в свою программу намешали все, что можно. Главное, чего будет добиваться партия, – это создание средства омоложения человека! «Создание данного средства сделает Россию первой мировой державой, так как от нас будет зависеть жизнь и здоровье всех королей мира». Надо заметить, что королей как таковых в мире не так уж много и серьезного влияния на мировую политику (за исключением монархий Персидского залива) они не оказывают. Поэтому непонятно столь повышенное внимание к ним со стороны данной партии. Другое дело «Монархическая партия». «Объединяющей силой «Монархической партии» является идея реставрации монархии в России мирным, конституционным путем, с соблюдением общепринятых демократических процедур, в строгом соответствии с действующим законодательством (?!)… Мы должны донести до нашего народа светлый образ верховной власти, стоящей над народами, классами и партиями России, являющейся примером нравственности и веры, гарантом равновесия политической системы и участия нации в делах государства. Мы считаем, что восстановление монархии в России является единственной возможностью вывести страну на путь развития и процветания, обеспечить социальный мир и снять навсегда угрозу тирании и анархии». Это, по сути, вся программа данной партии. А что? Коротко и ясно. Не то что у вышеупомянутой «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», которая, например, помимо всего прочего, выступает за мирное и добровольное вхождение в состав России… африканских стран. «При определенных условиях это реально осуществить, а России нужен свой круглогодичный курорт». Но отделения «Монархической партии» у нас в области нет, а вот партия «Добрых дел и т.д.» уже действует. Правда, как-то уж больно незаметно, поэтому вопрос с круглогодичным курортом остается открытым.

Большие буквы

В списке, предоставленном областным управлением министерства юстиции, значится «Региональное отделение политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в Сахалинской области». Трудно сказать, ошибка ли это, но еще в прошлом году прошло сообщение о том, что 18 февраля 2016 года на заседании Бюро Президиума Центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» было рассмотрено обращение политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» по объединению. Рассмотрено и вроде как удовлетворено: «принято решение одобрить данную инициативу и осуществить объединение на платформе политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», под брендом «Российская партия пенсионеров» («Партия Пенсионеров»), с переходом права использования зарегистрированного бренда «Рожденные в СССР» к политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость». А пока одни объединяются, другие делятся. В области зарегистрированы отделения аж трех коммунистических партий. Помимо известной КПРФ, у нас присутствует КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ и КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ (сокращенно КПСС). Названия партий выделены прописными не случайно. Борьба за все хорошее против всего плохого, которую намерена вести всякая уважающая себя партия, дело пафосное. А потому – именно так, большими буквами: партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ», партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!». И некоторые партийные деятели обижаются, когда название приводится неправильно. Поэтому не будем их обижать.

Южно-сахалинская «прописка»