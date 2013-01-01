Минобразования Сахалина начало борьбу с серыми зарплатами

В министерстве образования Сахалинской области начала работать горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе ведомства, островитяне могут информировать о тех случаях, когда в подведомственных учреждениях люди работают без официального оформления трудовых отношений или в ведомости отражена часть фактической зарплаты.

Обращения сахалинцев и курильчан в министерстве принимают по телефону (4242) 46-59-07 в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00).