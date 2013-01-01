Южносахалинцы массово ездят по встречке у Дома торговли

В редакцию РИА «Сахалин-Курилы» поступило сразу несколько фотографий от очевидцев, на которых автолюбители едут по встречной полосе к торговому центру или на стоянку возле музея. По словам очевидцев, в день на этом участке можно поймать с десяток таких нарушителей.

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SKR против автохамов

А что, наверняка, думают такие водители, зачем мне тратить время и топливо и объезжать сквер по Дзержинского, Компроспекту и Мира, чтобы встать на стоянку? Уж лучше я тут быстренько проскочу, никто и не заметит.

Регулярно такие водители затрудняют движение автомобилей, едущих по правилам. Бывают случаи, когда машины и вовсе не могут разойтись из-за загруженности обочин. Кстати, на присланных фото все водители - женщины.