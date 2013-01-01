Южносахалинцы массово ездят по встречке у Дома торговли
На одностороннем участке улицы Антона Буюклы в Южно-Сахалинске, между «Домом торговли» и музеем книги Чехова, ленивые водители регулярно ездят «против шерсти».
В редакцию РИА «Сахалин-Курилы» поступило сразу несколько фотографий от очевидцев, на которых автолюбители едут по встречной полосе к торговому центру или на стоянку возле музея. По словам очевидцев, в день на этом участке можно поймать с десяток таких нарушителей.
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А что, наверняка, думают такие водители, зачем мне тратить время и топливо и объезжать сквер по Дзержинского, Компроспекту и Мира, чтобы встать на стоянку? Уж лучше я тут быстренько проскочу, никто и не заметит.
Регулярно такие водители затрудняют движение автомобилей, едущих по правилам. Бывают случаи, когда машины и вовсе не могут разойтись из-за загруженности обочин. Кстати, на присланных фото все водители - женщины.
За нарушение правил на улице с односторонним движением предусмотрен штраф до 5000 тысяч рублей или лишение прав на управление транспортным средством.
Напомним, РИА «Сахалин-Курилы» запустило проект «SKR против автохамов». О случаях нарушения Правил дорожного движения сообщайте по телефонам редакции: (4242) 46-49-47 и 46-16-27, по эл. почте lenta@skr.su или на whatsapp по номеру 8-914-645-72-33.
Фото очевидцев
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