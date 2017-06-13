Умная Лиза

Наверняка тем, кто держит домашних животных, не нужно доказывать, что их питомцы – не бессловесные твари. Они понимают своих хозяев, некоторые поддаются дрессировке. Однако не каждый согласится с утверждением, что бывают звери, обладающие настоящим интеллектом.

Лиза была обычной подвальной кошкой. Конечно, изучить ее родословную, понять, чьих она кровей, уже невозможно. От зимних холодов она спасалась на теплых трубах в подвале, весной – гуляла по двору. С человеком Лизка контактов не имела, пока симпатичную кошечку не приметили волонтеры, спасающие бездомных животных.

– Если кот или кошка больны, мы отлавливаем их, лечим и стерилизуем. Операции делаем всем, в том числе и здоровым. Лишь бы нашелся человек, который будет «вести» животное, пытаться устроить его дальнейшую судьбу, – рассказывает волонтер общественной организации «Животные. Территория спасения» Маргарита. – В случае, если животное полностью выздоровело, хорошо перенесло операцию, но так и не нашло дом, мы возвращаем его в привычную для него среду.

Для Лизки привычная среда – родной подвал. Туда и собирались волонтеры отправлять кошку. Тем более Лизка, пока отходила после операции в ветлечебнице, показала себя как настоящая дикарка. В клетке она выла не по-кошачьи, в руки к людям не давалась, признавала лишь одну девушку, которая ее кормила.

– Чтобы попытаться пристроить животное в семью, самых диких из них мы стараемся социализировать, – объяснила Маргарита. – Но Лиза никак не хотела привыкать к посторонним.

Однако случилось чудо: Лиза будто поняла, чего от нее требуют, и буквально за день из рычащей тигрицы превратилась в милейшую, ласковую кошечку. Теперь она ластится ко всем без разбора как к родным хозяевам, трется мордочкой, разрешает брать себя на руки, мурлыкает. Волонтеры впервые столкнулись с такой способностью животного из дикого в одночасье превращаться в домашнее.

Лиза ищет дом. Она уже обучена пользоваться лотком, в еде неприхотлива и абсолютно здорова.