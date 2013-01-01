Сахалин присоединился к общероссийской акции «Свеча памяти»

Сегодня ночью в России с Сахалина стартовала общероссийская акция «Свеча памяти».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», у Вечного огня на площади Славы областного центра к 04:00 собрались сотни островитян. В час вероломного нападения фашистской Германии 22 июня 1941 года сахалинцы почтили память миллионов советских людей, павших в Великой Отечественной войне на полях сражений, в партизанских отрядах и погибших в концлагерях.

— 76 лет назад в самую короткую ночь прогремели взрывы вражеских бомб. В одну ночь жертвами войны стали тысячи советских людей, проживавших в приграничной полосе. Но даже это вероломное нападение со стороны Германии не смогло сломить силу духа нашего народа, его волю к победе. На победу в самом страшном и кровопролитном сражении ХХ века потребовались четыре долгих года и миллионы жизней. И сегодня, зажигая свечи памяти, мы словно перелистываем страницы этой страшной истории, отдаем дань уважения павшим героям, - сказал в коротком выступлении на Мемориале Славы губернатор Олег Кожемяко.

По мнению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, День памяти и скорби отзывается болью в сердце каждого россиянина. - 22 июня - символ огромных потерь, самопожертвования и героизма. В этот день мы скорбим о бесчисленных жертвах, погибших на полях сражений и умерших от лишений в тылу, замученных оккупантами и скончавшихся от ран, и вспоминаем о бессмертном подвиге фронтовиков, партизан, тружеников тыла, блокадников, вдов и детей войны. Мы бесконечно благодарны поколению наших соотечественников, выступивших против геноцида, отстоявших мир и свободное будущее человечества, - всем, кто приблизил Победу, поднял страну из руин и возродил ее мощь. Великая Отечественная война преподнесла нам урок единения народов и невероятной мощи человеческого духа. Сегодня в каждой семье вспоминают своих героев, - подчеркнул Сергей Надсадин. Сотни горящих лампадок участники возложили к Вечному огню, образовав в ночи звезду памяти. Среди них внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны, в чьих семьях воспоминания о подвиге предков бережно передаются из поколения в поколение. - Сахалин в силу географического положения первым в России начинает эстафету памяти 22 июня, которая проходит во многих городах. Мы проводим «Свечу памяти» ежегодно, в любую погоду. Наверное, можно было бы проводить акцию днем, и людей было бы больше. Но, во-первых, мы не гонимся за массовостью, нам важнее, чтобы люди пришли по своему желанию, потому что им это важно. А во-вторых, мы ощущаем сопричастность и сильнее чувствуем трагизм той исторической ситуации, силу духа советских воинов, - отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Литус. - Идет время, и теперь память о войне – это долг молодого поколения, - подчеркнул депутат Городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин. - На площадь Славы пришли люди всех возрастов, но большинство из них молодежь - студенты и школьники. Так и должно быть: ведь без почитания памяти наших героических предков невозможно построить будущее. Напомним, за свободу и независимость нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны погибли 2445 жителей области, 2153 – в боях за освобождение Сахалина и Курильских островов в августе – сентябре 1945 года.