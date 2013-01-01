Шалость «бабочки»

Даже при незначительных нарушениях функционирования щитовидной железы могут возникать побочные заболевания

Скромный объем

Плохая экология, пища, содержащая канцерогены, а самое главное, дефицит йода в нашем питании и воде – именно эти факторы являются пусковым механизмом возникновения заболеваний щитовидной железы. Впрочем, как утверждают врачи, на организм человека постоянно действуют те или иные причины, заставляющие щитовидку вырабатывать повышенное или пониженное количество гормонов. – Это приводит к тому, что самый большой орган эндокринной системы изнашивается и угасает, становится не способным синтезировать оптимальное для нужд организма количество гормонов Т3 и Т4, – поясняет заведующая эндокринологическим центром областной консультативной больницы Елена Бочерикова. – В конечном итоге развиваются либо хронические функциональные нарушения органа, либо изменения его структуры – образование зоба, узлов, гиперплазии. Заболевания щитовидной железы по частоте распространения находятся на третьем месте после сердечно-сосудистых патологий и сахарного диабета. Они негативно сказываются на обмене веществ, состоянии сердечно-сосудистой, репродуктивной и нервной систем. Нарушения функции щитовидки влияют на массу тела человека, общее самочувствие и становятся причиной многих болезней. Интересно, что щитовидная железа по своей форме напоминает бабочку. Располагается она на передней поверхности шеи, и, несмотря на свой скромный объем – до 18 мл у женщин и до 25 мл у мужчин, выполняет крайне важные задачи. Биологически активные вещества – тиреоидные гормоны, которые вырабатывает щитовидка, стимулируют обмен веществ, поддерживают работу сердца, головного мозга, мышц, опорно-двигательного аппарата и репродуктивной системы. Соответственно, заболевание этого органа влечет за собой сбои в жизнедеятельности всего организма. По словам главного эндокринолога области, часто гормоны щитовидной железы называют гормонами основного обмена – вот почему этому маленькому органу уделяется столь пристальное внимание. А 25 мая даже отмечается Всемирный день щитовидной железы.

Йод – всему голова

Первые упоминания о нарушениях работы «бабочки»-щитовидки и зобе относят к древним временам – их упоминали лекари Китая и Индии. Впервые точное описание болезни было сделано в эпоху Возрождения и отобразилось на полотнах великих мастеров. Например, на картине Лейдена, изображающей Мадонну, у модели виден зоб. – Щитовидка – одна из важнейших желез внутренней секреции, задача которой состоит в хранении йода и выработке йодосодержащих гормонов – тироксина, трийодтиронина и кальцитонина, – говорит моя собеседница. – Два первых контролируют процессы роста, созревания тканей и органов, обмен веществ и энергии. Кальцитонин – в частности, управляет обменом кальция в клетках, наряду с другими гормонами он участник процессов роста и развития костного аппарата. Этот гормон компенсирует износ костной ткани, тем самым устраняя нарушение костных структур. Именно от кальцитонина зависит рост и развитие человека, крепость его костей и зубов. По словам врача, ко всему прочему орган-«бабочка» влияет на полноценное умственное и физическое развитие людей. Ведь дефицит любого из гормонов может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, тяжело поддающихся лечению. А если недостаток гормонов возникает в период беременности, то значительно увеличивается риск развития патологий плода, что в худшем случае может закончиться очень печально… Многие задаются вопросом – в чем причина заболеваний щитовидки? По мнению врачей, прежде всего, это стрессы, наследственная предрасположенность, а также повышенный уровень солнечной активности. Но чаще всего щитовидной железе мешает нормально работать дефицит йода. Йод – это необходимый микроэлемент для синтеза гормонов. Практически на всей территории России потребление йода с продуктами питания и водой значительно снижено. Жители Сахалина исключением не являются – йода и нам не хватает, несмотря на то, что мы живем у моря. Людям всех возрастных групп йодное голодание грозит снижением интеллекта и формированием зоба (увеличение щитовидной железы или образование в ней узлов), а детям и подросткам – задержкой физического развития. Лучший способ профилактики заболевания – употребление йодированной соли, морской рыбы, морепродуктов и водорослей, а главное – прием препаратов, содержащих физиологические дозы йода (150–200 мкг в сутки). Если же проблемы со щитовидной железой уже имеются, не поленитесь посетить врача-эндокринолога. Ведь вполне возможно, что ваша болезнь не имеет ничего общего с дефицитом йода или он вам даже противопоказан.

Маски болезни

Проблемы с заболеваниями щитовидной железы в последние годы становятся все более актуальными. Как правило, они встречаются чаще у женщин, нежели у мужчин. Возраст пациентов примерно 40-50 лет, но бывают случаи и более раннего обращения. – Если без видимой причины вы прибавляете или теряете в весе, стали быстро уставать и легко раздражаться, плохо переносите холод, отметили появление отеков и сухости кожи, то и дело испытываете странную дрожь, беспричинную слабость и учащенное сердцебиение, а также чувство жара, потливость, одышку, ощущаете болезненность на передней поверхности шеи – все это может свидетельствовать о нарушении функции щитовидной железы, – констатирует Елена Владимировна. – Однако многолетний опыт работы показывает – чем раньше обратился пациент со своей проблемой, тем с большим клиническим эффектом и меньшими экономическими затратами ему можно помочь. В качестве лечения таким больным назначают препараты йода, которые должны дать результат в течение полугода, тем самым приведя щитовидную железу в нормальное состояние. Если же препараты оказываются не очень эффективны, назначается другое лечение. А в целях профилактики рекомендуется потребление йодированной поваренной соли. Стоит отметить, что проблемы, связанные с недостатком гормонов щитовидной железы, зачастую не дают о себе знать длительное время, так как симптомы нарушения ее функций развиваются достаточно медленно. Они могут протекать скрытно, маскируясь под ряд прочих заболеваний. Данное обстоятельство часто приводит к ошибочному диагностированию и, как следствие, – к неправильному лечению. Вот почему следует проводить комплексную диагностику. К слову, увеличение щитовидной железы у детей происходит по тем же причинам, что и у взрослых, но требует более внимательного отношения и немедленного лечения. По словам доктора, увеличенная щитовидка у детей может сигнализировать о недостаточности выработки тиреоидных гормонов, что чревато замедлением роста и умственным отставанием. В связи с этим родители, заметившие увеличение размеров щитовидной железы у ребенка, обязаны незамедлительно обратиться к педиатру и пройти консультацию у врача-эндокринолога.