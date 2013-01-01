Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Дальневосточный гектар / Осторожно - медведи! / Дело Хорошавина / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
09:15 / Социум / здоровье  

Шалость «бабочки»

Даже при незначительных нарушениях функционирования щитовидной железы могут возникать побочные заболевания

Скромный объем

Плохая экология, пища, содержащая канцерогены, а самое главное, дефицит йода в нашем питании и воде – именно эти факторы являются пусковым механизмом возникновения заболеваний щитовидной железы. Впрочем, как утверждают врачи, на организм человека постоянно действуют те или иные причины, заставляющие щитовидку вырабатывать повышенное или пониженное количество гормонов.

– Это приводит к тому, что самый большой орган эндокринной системы изнашивается и угасает, становится не способным синтезировать оптимальное для нужд организма количество гормонов Т3 и Т4, – поясняет заведующая эндокринологическим центром областной консультативной больницы Елена Бочерикова. – В конечном итоге развиваются либо хронические функциональные нарушения органа, либо изменения его структуры – образование зоба, узлов, гиперплазии.

Заболевания щитовидной железы по частоте распространения находятся на третьем месте после сердечно-сосудистых патологий и сахарного диабета. Они негативно сказываются на обмене веществ, состоянии сердечно-сосудистой, репродуктивной и нервной систем. Нарушения функции щитовидки влияют на массу тела человека, общее самочувствие и становятся причиной многих болезней.

Интересно, что щитовидная железа по своей форме напоминает бабочку. Располагается она на передней поверхности шеи, и, несмотря на свой скромный объем – до 18 мл у женщин и до 25 мл у мужчин, выполняет крайне важные задачи. Биологически активные вещества – тиреоидные гормоны, которые вырабатывает щитовидка, стимулируют обмен веществ, поддерживают работу сердца, головного мозга, мышц, опорно-двигательного аппарата и репродуктивной системы. Соответственно, заболевание этого органа влечет за собой сбои в жизнедеятельности всего организма.

По словам главного эндокринолога области, часто гормоны щитовидной железы называют гормонами основного обмена – вот почему этому маленькому органу уделяется столь пристальное внимание. А 25 мая даже отмечается Всемирный день щитовидной железы.

Йод – всему голова

Первые упоминания о нарушениях работы «бабочки»-щитовидки и зобе относят к древним временам – их упоминали лекари Китая и Индии. Впервые точное описание болезни было сделано в эпоху Возрождения и отобразилось на полотнах великих мастеров. Например, на картине Лейдена, изображающей Мадонну, у модели виден зоб.

– Щитовидка – одна из важнейших желез внутренней секреции, задача которой состоит в хранении йода и выработке йодосодержащих гормонов – тироксина, трийодтиронина и кальцитонина, – говорит моя собеседница. – Два первых контролируют процессы роста, созревания тканей и органов, обмен веществ и энергии. Кальцитонин – в частности, управляет обменом кальция в клетках, наряду с другими гормонами он участник процессов роста и развития костного аппарата. Этот гормон компенсирует износ костной ткани, тем самым устраняя нарушение костных структур. Именно от кальцитонина зависит рост и развитие человека, крепость его костей и зубов.

По словам врача, ко всему прочему орган-«бабочка» влияет на полноценное умственное и физическое развитие людей. Ведь дефицит любого из гормонов может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, тяжело поддающихся лечению. А если недостаток гормонов возникает в период беременности, то значительно увеличивается риск развития патологий плода, что в худшем случае может закончиться очень печально…

Многие задаются вопросом – в чем причина заболеваний щитовидки? По мнению врачей, прежде всего, это стрессы, наследственная предрасположенность, а также повышенный уровень солнечной активности. Но чаще всего щитовидной железе мешает нормально работать дефицит йода. Йод – это необходимый микроэлемент для синтеза гормонов. Практически на всей территории России потребление йода с продуктами питания и водой значительно снижено. Жители Сахалина исключением не являются – йода и нам не хватает, несмотря на то, что мы живем у моря.

Людям всех возрастных групп йодное голодание грозит снижением интеллекта и формированием зоба (увеличение щитовидной железы или образование в ней узлов), а детям и подросткам – задержкой физического развития.

Лучший способ профилактики заболевания – употребление йодированной соли, морской рыбы, морепродуктов и водорослей, а главное – прием препаратов, содержащих физиологические дозы йода (150–200 мкг в сутки). Если же проблемы со щитовидной железой уже имеются, не поленитесь посетить врача-эндокринолога. Ведь вполне возможно, что ваша болезнь не имеет ничего общего с дефицитом йода или он вам даже противопоказан.

Маски болезни

Проблемы с заболеваниями щитовидной железы в последние годы становятся все более актуальными. Как правило, они встречаются чаще у женщин, нежели у мужчин. Возраст пациентов примерно 40-50 лет, но бывают случаи и более раннего обращения.

– Если без видимой причины вы прибавляете или теряете в весе, стали быстро уставать и легко раздражаться, плохо переносите холод, отметили появление отеков и сухости кожи, то и дело испытываете странную дрожь, беспричинную слабость и учащенное сердцебиение, а также чувство жара, потливость, одышку, ощущаете болезненность на передней поверхности шеи – все это может свидетельствовать о нарушении функции щитовидной железы, – констатирует Елена Владимировна. – Однако многолетний опыт работы показывает – чем раньше обратился пациент со своей проблемой, тем с большим клиническим эффектом и меньшими экономическими затратами ему можно помочь.

В качестве лечения таким больным назначают препараты йода, которые должны дать результат в течение полугода, тем самым приведя щитовидную железу в нормальное состояние. Если же препараты оказываются не очень эффективны, назначается другое лечение. А в целях профилактики рекомендуется потребление йодированной поваренной соли.

Стоит отметить, что проблемы, связанные с недостатком гормонов щитовидной железы, зачастую не дают о себе знать длительное время, так как симптомы нарушения ее функций развиваются достаточно медленно. Они могут протекать скрытно, маскируясь под ряд прочих заболеваний. Данное обстоятельство часто приводит к ошибочному диагностированию и, как следствие, – к неправильному лечению. Вот почему следует проводить комплексную диагностику.

К слову, увеличение щитовидной железы у детей происходит по тем же причинам, что и у взрослых, но требует более внимательного отношения и немедленного лечения. По словам доктора, увеличенная щитовидка у детей может сигнализировать о недостаточности выработки тиреоидных гормонов, что чревато замедлением роста и умственным отставанием. В связи с этим родители, заметившие увеличение размеров щитовидной железы у ребенка, обязаны незамедлительно обратиться к педиатру и пройти консультацию у врача-эндокринолога.

Наша справка

Совет врача

Помимо медикаментозной терапии лечение заболеваний щитовидной железы подразумевает соблюдение определенной диеты. В меню при дефиците гормонов следует включать продукты, богатые органическим йодом. Необходимо исключить: жирное мясо, колбасные изделия, копчености, яйца и блюда из них, маргарин, животные жиры, консервы, полуфабрикаты, продукты с ароматизаторами, красителями и консервантами, сладкие газированные напитки, кофе, какао, кондитерские и хлебобулочные изделия, сдобную выпечку, шоколад, сладости.

Огромную пользу приносит бальнеотерапия (прием минеральных вод) и отдых на морских курортах. Воздух и вода, насыщенные йодом, нормализуют функции щитовидной железы и являются отличной профилактикой болезней эндокринной системы.

Теги  Здоровье
Автор текста: Татьяна Егорова

Сообщить об ошибке

Комментарии


Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

9 июня / Общество

Как помочь выпускнику определиться с выбором профессии

Как правильно сориентировать и выявить склонности своих чад в направлении профмастерства, поможет разобраться начальник управления профориентации, профессионального обучения и информационного обеспечения агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Вера Дмитриевна Петрова.

7 июня / Общество

Из чего складывается дорожная безопасность

Если у вас есть вопросы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции, то вы можете задать их на нашем сайте временно исполняющему обязанности начальника Управления ГИБДД Сахалинской области Юрию Жданову.

Афиша
25 июня
Российско-японский фестиваль культуры и искуства
Корсаков
Холмск
Южно-Сахалинск

Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства.
8 июня
«Русский стиль Ивана Куликова»
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея, посвящённая творчеству Ивана Куликова.
9 июня
Доисторические насекомые в янтаре
Сахалинский областной краеведческий музей

Краеведческий музей приглашает на знаменитую выставку.
5 июня
Видео-конкурс «Жизнь без мусора»
Сахалинский зооботанический сад

Видео-конкурс от Сахалинского зоопарка

Спецпроекты

23 июня / Просто жизнь: авторская колонка

Без объяснения причин

В «Аэрофлоте» опять забыли известить пенсионеров, студентов и инвалидов о важном для них решении

22 июня / Человек года

Теплое дело

Андрей Лондарь – заместитель директора по эксплуатации сетей теплоснабжения МУП «Тепло» Корсаковского городского округа

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1485
300 руб.
Спиннер - новый вид - два лепестка. ТЦ Янтарь
Работа / Предлагаю / № 1484
30000 руб.
Операторы машинного доения
Услуги / Предложения / № 1483
350 руб.
Ремонт бытовых и торговых холодильников
Работа / Предлагаю / № 1482
ПРИОРИТЕТ, Профессиональная юридическая помощь без выходных
Услуги / Предложения / № 1481
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КРЕДИТНЫХ ДОЛЖНИКОВ.
Для бизнеса / Оборудование / № 1480
Ремонт промышленной электроники сервопривод серводвигатель частотный преобразователь панель оператора
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1479
300 руб.
Спиннер - вертушка, 5 лепестков, детский хит
Недвижимость / Земля / № 1477
730000 руб.
Продам земельный участок
Работа / Предлагаю / № 1476
РЕФ Контейнера, скоропорт по РФ
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1475
300 руб.
Спиннеры - антистресс игрушка вертушка

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

«Человек года - 2017»: выбираем героев проекта

Пригаромат Наталья Александровна

Любовь к езде подшофе довела курильчанина до «уголовки»

Сахалинская журналистика с такими заголовками (не беру фантазии сахкомов и всяких аств) всё больше скатывается в жаргонщину и скудоязычие. Примитивный язык.

Сахалинские молодогвардейцы подарили детсаду аллею выпускников

всего 20 саженцев и так много слов ))))))) неужели так хочется выиграть выборы?)))))

Читать все комментарии

Популярное в блогах

28 апреля 17:29 / история / коммунизм / перестройка / профессия 1
ПИЛОТ НОМЕР ОДИН Часть третья
10 мая 15:49 / авиация / Горный воздух. День Победы / Лысая / полеты / СЛА
САХАЛИНСКИЕ ПАРАПЛАНЕРИСТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОЛЕТАМИ С ЛЫСОЙ ГОРЫ
15 мая 09:34 / война
Войны новые 2

Популярное

20 июня 15:01 / Общество / мотоциклы / ГИБДД
Сотрудники ДПС на Сахалине пересядут на мотоциклы
20 июня 17:01 / Общество / природа / безопасность
На Сахалине огородили место загадочного природного явления
19 июня 18:11 / Происшествия / следком / смерть
В Южно-Сахалинске нашли машину с двумя трупами
21 июня 09:52 / Общество / минтруд / праздник
Россияне в 2018 году будут отдыхать в праздники почти месяц
19 июня 13:26 / Общество / выплаты / беременность   1
Сахалинские выплаты беременным и за рождение первенца вернут всем
23 июня 11:13 / Происшествия / больницы / проверки
Прокуратура проверяет факт грубого обращения с ребенком в сахалинской больнице
22 июня 14:26 / Общество / материнский капитал / семья
Маткапитал на Сахалине и Курилах планируют давать за первенца

Тэги

Праздник Полиция Автомобили Строительство Соревнования Проекты Прокуратура Ремонт День России Дороги

Персоны

Опросы

Что вы коллекционировали в детстве?
  261 (27%)
  223 (23%)
  120 (13%)
  60 (6%)
  50 (5%)
  79 (8%)
  163 (17%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru