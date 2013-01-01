Виталий Кличко кладет асфальт на Курилах

Асфальтирование Курильска вступило в завершающую стадию. Дороги на окраинах города будут готовы к концу июня, укладка твердого покрытия во дворах столицы Итурупа завершится осенью.

Прокладывают дороги там, где их не было никогда, десятки человек. В основном, это граждане ближнего зарубежья. Среди них — житель Луганской области Украины Виталий Кличко. В родстве со знаменитым экс-боксером мужчина не состоит, да и политический курс его не поддерживает. Покинув Донбасс после печально известных событий, бывший шахтер отправился работать дальше самой дальней гавани Союза.

— Страшно было поначалу. Край света! Мама мне до сих пор звонит, боится за меня, как я выживаю на далеком острове, — делится Кличко. — Но мне хорошо здесь. Природа очень красивая, первобытная. Люди другие — с северным характером.

Виталий Кличко