Виталий Кличко кладет асфальт на Курилах
Асфальтирование Курильска вступило в завершающую стадию. Дороги на окраинах города будут готовы к концу июня, укладка твердого покрытия во дворах столицы Итурупа завершится осенью.
Прокладывают дороги там, где их не было никогда, десятки человек. В основном, это граждане ближнего зарубежья. Среди них — житель Луганской области Украины Виталий Кличко. В родстве со знаменитым экс-боксером мужчина не состоит, да и политический курс его не поддерживает. Покинув Донбасс после печально известных событий, бывший шахтер отправился работать дальше самой дальней гавани Союза.
— Страшно было поначалу. Край света! Мама мне до сих пор звонит, боится за меня, как я выживаю на далеком острове, — делится Кличко. — Но мне хорошо здесь. Природа очень красивая, первобытная. Люди другие — с северным характером.
Впервые асфальт на Курилах появился в 2012 году. За пять лет был заасфальтирован центр Курильска, проложены пути до аэропорта «Ясный» и села Рейдово. Один из контрактов закрывается прямо сейчас: укладывается битум на улицах Заречной и Школьной, построена хорошая дорога до знаменитых вулканических ванночек — одной из главных туристических достопримечательностей острова. Чтобы успеть в срок, строителям пришлось запустить на Итурупе собственное производство асфальта. Возить материал с Сахалина было бы слишком накладно.
— Построили целый асфальтовый мини-завод,— рассказывает инженер местного стройнадзора Александр Ржевский. — Теперь все инертные материалы производятся на Курилах, сюда доставляются только связывающие компоненты. Вот если бы этого завода не было, не было бы и асфальта на Курилах.
Следующая большая дорожная стройка планируется на направлении к селу Буревестник. Там необходимо заасфальтировать 55 километров грунтовой дороги.
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