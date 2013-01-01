В День памяти и скорби в Аниве прошел митинг-реквием

В сквере Победы Анивы сегодня прошел митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби.

76 лет назад - 22 июня 1941 года - началась Великая Отечественная война. Четыре страшных года, 27 миллионов жизней, подвиги, которых не сосчитать.

Митинг, посвященный этой трагической дате, открыл мэр Александр Ивашов.

- В нашем районе нет ни одной семьи, где бы не было своего фронтовика, своего героя. В подвигах фронтовиков и тружеников тыла проявились истинная жизненная сила нашего народа, его единство, победный дух и любовь к родной земле. Наши отцы и деды одолели мощного беспощадного врага, - отметил глава муниципального образования.

Выступления продолжили районный военком Василий Руденко и председатель местного отделения Юнармии Станислав Калентьев. Они напомнили о тяжелейших испытаниях и огромных жертвах и лишениях, которыми народ заплатил за свободу.

- Мы не должны позволить переписать историю той страшной войны. Подвиги наших отцов и дедов никогда не будут забыты, - прозвучало на митинге. Слова глубочайшей признательности героям войны выразили председатель анивского Совета ветеранов, участник Великой Отечественной войны Николай Степанович Наумов.

Минутой молчания и оружейными залпами почтили память павших воинов. Митинг завершился возложением цветов к мемориальным доскам и памятному знаку.