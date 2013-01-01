В Аниве чествуют почетного гражданина района Петра Рязанова

Почетный гражданин Анивского района Петр Рязанов сегодня отмечает 90 лет со дня рождения.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации муниципального образования, с юбилеем участника трудового фронта и ветерана поздравил мэр Александр Ивашов.

Петр Рязанов родился в селе Пущино Рязанской области, там же окончил неполную среднюю школу. Трудовую деятельность начал с 15-летнего возраста в родном селе. В июле 1946 года по оргнабору прибыл на Сахалин, попал в Анивский район и поступил на работу сначала в местный рыбокомбинат, а затем перевелся в Таранай. Затем в его трудовой биографии был районный рыбкооп, райисполком, два года возглавлял хлебокомбинат. В 1976 году был избран депутатом городского совета, а в 1991 году стал зампредом совета.

Имея колоссальный опыт работы в рыбной, пищевой и торговой отраслях, встречаясь с руководством района, он в течение нескольких лет составлял своеобразную летопись района. В ней перечислены имена земляков, которые организовывали хозяйство и развивали нашу экономику. Есть интересные материалы о поселках, названий которых уже нет на современной карте. Он всю жизнь занимался деятельностью, направленной на обеспечение благополучия и развития родного района.

За особые заслуги в производственной, социально-культурной, политической деятельности, способствующей улучшению условий жизни населения, социально-экономическому развитию городского округа, за большой вклад в дело подготовки кадров, воспитания подрастающего поколения в 2016 году Петру Григорьевичу присвоено звание «Почетный гражданин Анивского городского округа». Он награжден медалью «За трудовые успехи», Почётной грамотой областной Думы за активное участие в общественной жизни района и области, отмечен дипломом форума общественного признания Советом России за заслуги в период Великой Отечественной войны.