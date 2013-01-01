В Сахалинском онкодиспансере реформируют отделение лучевой диагностики

В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», для совершенствования процесса обследования пациентов начинается реформирование отделения лучевой диагностики. Оно объединяет аналогичные подразделения службы. Изменения обсуждались на встрече сотрудников отделения с руководством министерства здравоохранения области.

- В состав отделения лучевой диагностики входят рентген-кабинет, УЗИ-кабинет и радиоизотопная лаборатория. В таком формате структура действует несколько лет. Мы изучили опыт аналогичных учреждений в других регионах страны и решили подкорректировать организационные моменты. У нас отличная диагностическая база, и она должна работать максимально эффективно, – разъяснил и.о. главврача онкодиспансера Виктор Ли.

В результате изменений создаются два подразделения – отделения рентгендиагностики и ультразвуковых исследований и функциональной диагностики.

В собрании коллектива отделения приняла участие и председатель областной профсоюзной организации работников здравоохранения Наталья Александрова. Прозвучали разные мнения. Есть сотрудники, которые считают, что с переменами спешить не стоит. Но окончательное решение принималось в ходе тайного голосования. В результате из 22 сотрудников за преобразования высказались 17 человек.

Реструктуризация проходит постепенно, чтобы это не отразилось на динамике работы диагностической службы медучреждения. Общий фонд оплаты труда в онкодиспансере при этом не изменится, не отразится реформа и на зарплатах сотрудников, информирует пресс-служба регионального минздрава.