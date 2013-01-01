Ощущаемое землетрясение зарегистрировано на Курильских островах

Сегодня в 13:41 жители Курильского района ощутили землетрясение силой до трех баллов.

Как стало известно РИА »Сахалин-Курилы», эпицентр подземных толчков магнитудой 4,6 располагался в 193 км юго-восточнее Курильска. Очаг залегал на глубине 51 км.

По информации регионального управления МЧС России, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. О пострадавших и разрушениях сведений нет. Оперативными группами администраций муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.