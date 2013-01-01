Маткапитал на Сахалине и Курилах планируют давать за первенца

Региональный материнский капитал в Сахалинской области планируют предусмотреть уже при рождении в семье первого ребенка. Об этом сообщила министр социальной защиты Елена Касьянова на заседании облдумы 22 июня.

Она представила депутатам законопроект, предусматривающий восстановление ряда мер соцподдержки – выплат на питание беременным и детям до трех лет, а также единовременное пособие при рождении первого ребенка. Согласно документу, их, как и раньше, будут предоставлять получателям независимо от уровня дохода.

Во время обсуждения законопроекта у депутатов возник вопрос, планируется ли в островном регионе индексация материнского капитала, которую приостанавливают с 1 января 2018 года?

– Материнский капитал не индексируется на федеральном уровне. Сейчас правительство Сахалинской области приняло решение о предоставлении маткапитала при рождении первенца, – сказала Касьянова.

Она добавила, что в этом году индексация данной выплаты не предусмотрена.